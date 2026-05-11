Skagafjörður á betra skilið | Hreiðar Örn Steinþórsson skrifar
Íbúar í Skagafirði eru orðnir þreyttir á endalausum kosningaloforðum, loforðum þar sem alltaf á að bæta allt gera allt skemmtilegra fyrir kosningar. Forgangsröðunin fylgir sjaldnast með í þessum loforðum og loforðin standast sjaldnast þegar kosningum er lokið !
Flokkarnir sem hafa stýrt sveitarfélaginu okkar hafa haft mörg ár til að bæta og efla sveitarfélagið, en borið hefur á að sömu vandamálin halda áfram að vaxa og dafna ár eftir ár og þar með hafa litlar breytingar orðið.
Sveitarfélagið Skagafjörður er ekki skemmtigarður, hér á að vera gott og öruggt að búa fyrir unga sem aldna. Það þarf því ábyrgt fólk til að stýra og er tilbúið til að taka ákvarðanir sem gæta að hagsmunum daglegs lífs fólks til lengri tíma litið.
Skagafjörður á að vera sveitarfélag þar sem barnafjölskyldur vilja búa, þar sem börn og ungmenni fá góða þjónustu, þar sem skólamál eru í forgangi og þar sem fólk finnur að sveitarfélagið vinni með þeim.
Við þurfum meiri metnað í menntamálum. Leikskólamál þurfa meiri uppbyggingu, bæði í húsnæðismálunum og mannauði. Það er ekki ásættanlegt að foreldrar upplifi ótta og óöryggi þegar þeir eigi von á barni. Ótti og óöryggið um hvernig leikskólamálin verða þegar barnið nær eins árs aldri og fæðingarorlof á enda. Streita, fjárhagsáhyggjur og atvinnu öryggi eru orð sem íbúar sveitarfélagsins upplifa í dag ! Leikskólaganga barna er ein af mikilvægustu þjónustu sem sveitarfélagið býður upp á. Ef sveitarfélagið ætlar að styðja við barnafjölskyldur og fjölga íbúum þarf leikskólaþjónustan að vera sterk, stöðug, vel mönnuð og veita barnafjölskyldum öryggi, því börnin eru framtíðin.
Grunnskólarnir þurfa einnig á stuðning að halda til að halda því góða starfi sem þar fer fram af fagfólk sem brennur fyrir velferð og menntun barna og unglinga. Framhaldsskólastigið þarf að vera stór hluti af framtíðarsýn sveitarfélagsins, það eru forréttindi að hafa framhaldsskóla í heimsbyggð og standa þarf vörð um skólann, uppbyggingu og menntun ungmenna.
Íþróttaaðstaða í sveitarfélaginu þarfnast uppbyggingar því öflugt íþróttastarf skiptir gríðarlegu máli fyrir unga sem aldna. Góð íþróttaaðstaða er ekki munaður — hún er fjárfesting í heilsu, samheldni og er framtíð sveitarfélagsins.
Við þurfum að hætta að hugsa einungis til næstu ára og byrja að horfa fram á við og vera með langtíma áætlanir. Sveitarfélagið Skagafjörður byggist ekki upp á einu kjörtímabili heldur með skýrri langtímasýn. Við þurfum stefnu sem snýst um hvernig Skagafjörður verður betri staður fyrir næstu kynslóðir — ekki hvernig sé hægt að vinna næstu kosningar.
Ef við viljum að ungt fólk setjist hér að, þá þarf þjónustan og aðstaðan að standast væntingar.
Við þurfum líka að huga að íbúafjölgun, atvinnuuppbyggingu og húsnæðismálum. Það þarf að byggja meira, skipuleggja betur og skapa aðstæður fyrir fólk sem vill snúa aftur heim, flytjast búferlum eða stofna fjölskyldu í Skagafirði.
Skagafjörður er mögum kostum gæddur segja má að hann hafi allt sem þarf, það er: sterkt samfélag, duglegt fólk, fallegt umhverfi sem býður upp á ótal möguleika. En möguleikar verða ekki að veruleika nema unnið sé af festu, ábyrgð og skýrri stefnu.
Nú þarf minna tal og meiri framkvæmd.
Minni afsakanir og meiri árangur.
Skagafjörður á betra skilið — Það er okkar að byggja hann upp.
Loka orð mín til þín kæri kjósandi eru:
Ef þý kýst það sama, færðu það sama.
Ef þú vilt breytingar - þá þarftu að kjósa þær.
Hreiðar Örn Steinþórsson, sem skiptar 5. sæti Miðflokkslista Skagafjarðar.