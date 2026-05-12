Framboðsfundur í Húnaveri
Sameiginlegur fundur framboðanna þriggja sem bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum í Húnabyggð verður haldinn í Húnaveri miðvikudagskvöldið 13. maí klukkan 20 en húsið opnar klukkustund fyrr. Á fundinum munu framboðin kynna stefnumál sín og boðið verður upp á umræður og spurningar.
Fram kemur í frétt Húnahornsins að hægt verður að gæða sér á gúllassúpu fyrir fundinn sem kostar 2.700 krónur. Pantanir þurfa að berast til Freyju Ólafsdóttur og Einars Kolbeinssonar í gegnum viðburðinn á Facebook.