Framboðsfundur í Húnaveri

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 12.05.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is

Sameiginlegur fundur framboðanna þriggja sem bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum í Húnabyggð verður haldinn í Húnaveri miðvikudagskvöldið 13. maí klukkan 20 en húsið opnar klukkustund fyrr. Á fundinum munu framboðin kynna stefnumál sín og boðið verður upp á umræður og spurningar.

Fram kemur í frétt Húnahornsins að hægt verður að gæða sér á gúllassúpu fyrir fundinn sem kostar 2.700 krónur. Pantanir þurfa að berast til Freyju Ólafsdóttur og Einars Kolbeinssonar í gegnum viðburðinn á Facebook.

