Smábátasjómenn á Sauðárkóki ekki sáttir

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 11.05.2026 kl. 11.10
Frá smábátahöfninni á Sauðárkróki. Mynd: PF.
Smábátasjómenn í Skagafirði héldu fund 10. maí þar sem þeir lýsa yfir óánægu með úthlutun byggðakvóta og að jafnvægisreglu sé ekki fylgt.
Félagsfundur Drangeyjar-smábátafélags Skagafjarðar haldin 10. maí 2026 sendir frá sér eftirfarandi ályktun:

„Félagsfundur Drangeyjar-smábátafélag Skagfjarðar haldinn 10. maí 2026 mótmælir harðlega því hvernig staðið hefur verið að úthlutun almenns byggðakvóta 2026 á Sauðárkróki. Telur félagið að innviðaráðuneytið hafi með framgöngu sinni farið á svig við jafnræðisreglu stjórn-sýslulaga. Þá telur fundurinn að sveitarstjórn Skagafjarðar hafi með tillögum sínum til ráðuneytisins um úthlutunarreglur mismunað stórlega sjávarútvegsfyrirtækjum á Sauðárkróki, þar sem öll skerðing (ca. 30%) á byggðakvóta til staðarins í ár hafi verið tekin út á útgerðum smábáta. Loks telur fundurinn að þjónkun og undanlátsemi sveitarstjórnar við FISK-Sefood ehf sýni berlega hvernig framganga stórfyrirtækja í sjávarútvegi geti grafið undan lýðræði í þeim sveitarfélögum sem þau starfa í.”

Drangey, félag smábátaeigenda í Skagafirði.

