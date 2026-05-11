Gott að eldast í Skagafirði | Framsóknarkonur skrifa

Gott að eldast í Skagafirði
Þjóðin er að eldast og eldri borgurum fjölgar miðað við það sem áður var. Eldra fólk er einnig orðið virkara og hraustara en nokkru sinni áður. Við höfum allar kynnst heldri borgurum í starfi okkar í heilbrigðisþjónustu og höfum því tekið eftir þeim áskorunum sem fylgja því að eldast.
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur skilgreint heilbrigða öldrun (e. healthy ageing) og helgað henni núverandi áratug frá 2021-2030 til vitundarvakningar og stefnumótunar. Skilgreiningin felur í sér að heilbrigð öldrun sé „ferli sem þróar og viðheldur virkni og stuðlar að velferð á efri árum“. Í okkar störfum höfum við séð að ein helsta áskorun hækkandi aldurs er ekki bara sjúkdómabyrði eða hrörnun líkamlegrar heilsu, heldur er það margþættara hugtak sem kallast færniskerðing, og tekur til bæði líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta. Það er mikilvægt að viðhalda bæði virkni og þannig færni eldra fólks, og til þess þarf að vera umhverfi til staðar sem gerir fólki þetta kleift, bæði með viðeigandi þjónustu en ekki síður hvatningu.
Liður í þessu er samræming þjónustu en við teljum það lykilatriði. Við viljum leggja áherslu á innleiðingu þessarar samræmingar á komandi kjörtímabili, en árið 2023 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk fyrir árin 2023-2027. Aðgerðaráætlunin fékk þetta frábæra heiti “Gott að eldast” (sem hlýtur að vera markmið okkar allra) og byggir á þverfaglegu samstarfi félags- og heilbrigðisþjónustu við eldra fólk. Með innleiðingu þessa verkefnis verða þarfir eldri borgara í sveitarfélaginu kortlagðar og aðgangur að þjónustu gerður aðgengilegri. Markmiðið er að samræma þá þætti sem ríkið sér um annars vegar og sveitarfélagið hins vegar. Þjónustuþegar og aðstandendur geta þá fengið upplýsingar og aðstoð sem leiðir þá áfram í ferlinu og umsóknum um bæði heilbrigðis- og félagsþjónustu á einum stað. Með þessu styrkist þjónusta eins og dagdvöl, heimaþjónusta og heimahjúkrunar en meira utanumhald verður um eldri borgara sem þurfa á þjónustunni að halda og auðveldara að auka hana ef á þarf að halda. Upplýsingar um félagsstörf og heilsueflingu eldri borgara munu einnig fléttast inní þessa þjónustu sem mun efla félagslega þátttöku og hreyfingu.
Verkefnið mun því stuðla að heilbrigðri öldrun, sveigjanlegri einstaklingsmiðaðri þjónustu og bættum aðgengi að ráðgjöf og upplýsingum um þjónustu fyrir eldra fólk.
Við viljum innleiða þetta verkefni hér í Skagafirði á næsta kjörtímabili og stuðla þannig að bættri þjónustu til eldra fólks heilt yfir. Lykilatriði við innleiðingu þessa verkefnis er virkt samtal og samstarf við Öldungaráð og Félag eldri borgara í Skagafirði (FEBS) en það er félag sem fer sífellt stækkandi hér í Skagafirði og sinnir öflugri hagsmunagæslu þessa aldurshóps.
Öll eiga skilið að fá þjónustu sem veitt er með öryggi, umhyggju og fagmennsku að leiðarljósi. Þannig eiga líka allir íbúar Skagafjarðar að sitja við sama borð hvort sem þeir
búa í þéttbýli eða í sveitum héraðsins, því við viljum að það sé gott að eldast í Skagafirði!
Sylvía Sif Halldórsdóttir 4. sæti á lista Framsóknar; hjúkrunarfræðingur á HSN Sauðárkróki, sjúkraflutninga- og slökkviliðsmaður hjá Brunavörnum Skagafjarðar
Helga Þórsdóttir 8.sæti á lista Framsóknar; sérnámslæknir í heimilislækningum á HSN Sauðárkróki