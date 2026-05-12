Allir klárir í bátana fyrir kvöldið

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 12.05.2026 kl. 11.25 oli@feykir.is
Pétur fyrirliði í stemningunni í Síkinu. MYND: DAVÍÐ MÁR
Úrslitaeinvígi Grindavíkur og Tindastóls heldur áfram í kvöld en annar leikur liðanna fer fram í Síkinu á Sauðárkróki. Partýtjaldið verður opnað kl. 17:00, hleypt verður inn í Síkið kl. 18:15 en leikurinn hefst kl. 19:15. Samkvæmt upplýsingum Feykis er uppselt á leikinn og Arnar þjálfari segir alla leikmenn klára í bátana fyrir kvöldið.

Hann var einnig spurður hvað Stólarnir þyrftu að gera betur í kvöld en í leik 1 til að leggja Grindvíkinga í parket. „Við þurfum að vera betri varnarlega en í síðasta leik sem og að vera áræðnir í sókn.“ Ekki flókið – bara að framkvæma.

Körfuknattleiksdeild Tindastóls hvetur fólk til að mæta tímanlega og skapa jákvæða og góða stemningu. Að sjálfsögðu verða sjóðheitir borgarar til sölu, kaldir drykkir og ómissandi Stólavarningur. Sæþór Már ætlar að trúbba og vera hress eins og honum einum er lagið. Rétt er að benda á að miðahafar geta mætt í Síkið frá kl. 14.00 í dag til að skanna og fá armband.

