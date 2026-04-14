Dagskrá Sæluviku og myndir frá setningunni

feykir.is Skagafjörður, Ljósmyndavefur, Listir og menning 14.04.2026 kl. 09.43 oli@feykir.is
Tónlistarfólkið góða sem spilaði við setninguna. MYNDIR: ÓAB
Tónlistarfólkið góða sem spilaði við setninguna. MYNDIR: ÓAB

Sæluvikan hefur farið vel af stað og áfram heldur veislan í dag. Að vísu hefur áður auglýstum tónleikum Kvennakórsins Sóldísar sem fara áttu fram í kvöld á Hofsósi verið frestað og verða haldnir 21. apríl.

Í dag verður opið í Safnahúsi Skagfirðinga þar sem hægt að skoða sýninguna í tilefni af 100 ára afmæli Indriða G. Þorsteinssonar og þá er opið í Vatnaveröld, smábátasafninu á Húsabakka frá kl. 13. Hlaupahópurinn 550 rammvilltar og Fætur toga verða með kynningu og hlaupaæfingu kl. 16:30 í FNV.

Feykir hefur áður sagt frá setningu Sæluvikunnar sl. sunnudag. Hér að neðan má sjá nokkrar myndir frá setningarathöfninni.

Til baka

Fleiri fréttir

  Frá Skagaströnd. MYND: ÓAB

    Líst illa á hugmyndir um að leggja niður línuívilnun og skel- og rækjubætur

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 13.04.2026 kl. 15.33 oli@feykir.is
    Sveitarstjórn Skagastrandar lýsir yfir áhyggjum vegna hugmynda um að leggja niður línuívilnun og skel- og rækjubætur. Í frétt á Húnahorninu segir að sveitarstjórn telji að slíkar breytingar geti grafið undan atvinnustarfsemi sem hefur verið rekin á ársgrundvelli í sveitarfélaginu og tryggt ákveðinn stöðugleika.
    Meira

  • Austfirðingarnir reyndust Stólunum sterkari

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.04.2026 kl. 15.18 oli@feykir.is
    Lið Tindastóls reið ekki feitum hesti frá keppni í Lengjubikarnum þennan veturinn en liðið tapaði öllum leikjum sínum í riðli 4 í B-deild. Nú á laugardaginn spiluðu strákarnir síðasta leik sinn í keppninni en þá kom lið KFA að austan. Lokatölur urðu 2-5 en lið KFA var 0-3 yfir eftir hálftímaleik.
    Meira
  Jóhanna Ey Harðardóttir. Mynd: feykir.is

    Fögur fyrirheit eða ekki? | Jóhanna Ey Harðardóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 13.04.2026 kl. 12.50 bladamadur@feykir.is
    Á fundi Félags- og tómstundanefndar þann 27. október síðastliðinn voru til umræðu niðurgreiðslur til dagforeldra og foreldragreiðslur. Þar lagði meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks fram tillögu um að upphæð niðurgreiðslna, skv. 6. gr. reglna um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og um foreldragreiðslur, yrði 110.000 kr. á mánuði. Ég velti því fyrir mér hvað hafi breyst frá því vorið 2022 þegar Sjálfstæðisflokkurinn lofaði að hækka foreldragreiðslur í 250.000kr. mánuði kæmust þau til valda. (https://www.feykir.is/is/frettir/vid-stondum-vid-bakid-a-foreldrum )
    Meira
  Sauðárkrókskirkja. MYND: ÓAB

    Kirkjukvöldið góða er í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 13.04.2026 kl. 12.19 oli@feykir.is
    Hið hefðbundna og sígilda Kirkjukvöld Kirkjukórs Sauðárkróks verður í Sauðárkrókskirkju í kvöld, mánudaginn 13. apríl, og hefst kl. 20:00. Ekki er annað að sjá en að dagskrá kórsins sé létt og leikandi en perlur á borð við Á vegamótum, Gamla gatan mín, Hudson Bay og Sveitin milli sanda munu fá að hljóma í kirkjunni fallegu. Ræðumaður kvöldsins er Eiríkur Rögnvaldsson frá Djúpadal.
    Meira
Yfirlit frétta