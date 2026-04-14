Dagskrá Sæluviku og myndir frá setningunni
Sæluvikan hefur farið vel af stað og áfram heldur veislan í dag. Að vísu hefur áður auglýstum tónleikum Kvennakórsins Sóldísar sem fara áttu fram í kvöld á Hofsósi verið frestað og verða haldnir 21. apríl.
Í dag verður opið í Safnahúsi Skagfirðinga þar sem hægt að skoða sýninguna í tilefni af 100 ára afmæli Indriða G. Þorsteinssonar og þá er opið í Vatnaveröld, smábátasafninu á Húsabakka frá kl. 13. Hlaupahópurinn 550 rammvilltar og Fætur toga verða með kynningu og hlaupaæfingu kl. 16:30 í FNV.
Feykir hefur áður sagt frá setningu Sæluvikunnar sl. sunnudag. Hér að neðan má sjá nokkrar myndir frá setningarathöfninni.