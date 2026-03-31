Drengur á fjórða ári á gjörgæslu
Í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi vestra sem birt var í gær segir að drengur á fjórða ári sé á gjörgæsludeild Landspítalans eftir umferðarslys sem varð við söluskála Olís í Varmahlíð á sunnudaginn. Móðir drengsins sem lenti einnig í slysinu er undir eftirliti lækna.
Fram kemur að lögreglan mun ekki tjá sig frekar um líðan fólksins né tildrög slyssins að svo stöddu en rannsókn er áframhaldið af rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra sem og rannsóknarnefnd samgönguslysa.