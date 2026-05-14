Tækifærið er núna | Högni Elfar Gylfason skrifar
Skagfirðingar standa frammi fyrir mikill áskorun. Við þurfum að velja milli tveggja kosta. Kjósum við óbreytta stefnu ógagnsærrar stjórnsýslu, samráðsleysis og sligandi skulda með tilheyrandi vaxtakostnaði? Valkostur sem sannarlega er betri er að skipta um skipstjóra í brúnni. Stefnubreyting þarf að eiga sér stað. Fólk sem kýs að sýna ábyrgð í rekstri, efla grunnþjónustu og hlusta á íbúa er hinn valmöguleikinn.
Sveitarfélagið stendur á tímamótum þar sem krafan er ábyrg fjármálastjórn og raunhæfar lausnir í þeim málum sem skipta íbúa mestu máli. Það þarf að forgangsraða af skynsemi og styrkja grunnþjónustu. Það þarf að tryggja að skattfé íbúanna sé nýtt af ábyrgð..
Við teljum mikilvægt að sveitarfélagið einbeiti sér fyrst að lögbundnum verkefnum og þeirri grunnþjónustu sem fólk verður að geta treyst. Um leið þarf að fara vel yfir rekstur sveitarfélagsins, draga úr útgjöldum og vinna að því að lækka skuldir. Gagnsæi skiptir þar miklu máli. Íbúar eiga að geta séð með skýrum hætti hvernig fjármunum er ráðstafað og hvað liggur til grundvallar ákvörðunum.
Fjölskyldur og börn í forgang
Eitt stærsta verkefnið fram undan er staða ungra fjölskyldna. Skortur á leikskólaplássum hefur skapað mikla óvissu hjá foreldrum og mikilvægt er að bregðast við með raunhæfum aðgerðum. Hækka þarf heimgreiðslur þar til barn fær leikskólapláss og skoða sveigjanlegri lausnir fyrir fjölskyldur sem nýta ekki fullt pláss. Jafnframt þarf að bæta starfsumhverfi leikskólanna og styrkja samkeppnisstöðu gagnvart öðrum vinnustöðum. Leggja þarf áherslu á fjölgun menntaðra starfsmanna.
Sterkt skóla- og íþróttastarf skapar öflugt samfélag. Börn og ungmenni eiga að hafa jafnan aðgang óháð búsetu. Því er mikilvægt að ráðast í uppbyggingu íþróttaaðstöðu þar sem þörfin er mest og tryggja að börn með sérþarfir fái þann stuðning sem þeim ber.
Innviðir og uppbygging
Skagafjörður glímir við viðhaldsskuld sem ekki er lengur hægt að líta fram hjá. Reglubundið og fyrirbyggjandi viðhald fasteigna sveitarfélagsins viðheldur verðmætum. Endurnýjun lagna, styrking og endurnýjun veitukerfa, gott viðhald gatna og gangstétta ásamt skilvirkum snjómokstri eru grunnatriði sem hafa bein áhrif á öryggi fólks og lífsgæði. Við verðum að nýta jarðhita frekar. Með því styrkjum við innviði sem styðja við atvinnulíf og búsetu um allan fjörð.
Við viljum einfalda skipulags- og byggingamál. Það þarf að auðvelda fólki að byggja hús og ráðast í framkvæmdir með skýrari og hraðari stjórnsýslu. Lóðaverð á ekki að vera tekjulind sveitarfélagsins enda um óheilbrigðar eins skiptis tekjur að ræða. Okkur ber að stuðla að uppbyggingu og fjölgun íbúa. Á þann hátt verða til tekjur í framtíðinni. Aukinn mannauður eykur framtíðartekjur sveitarfélagsins og um leið fjölgar fyrirtækjum.
Öflug atvinnustarfsemi
Atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Skagafjörður býr yfir miklum tækifærum. Sveitarfélagið þarf að vinna markvisst með atvinnulífinu, styðja við vöruþróun og nýsköpun ásamt því að skapa aðstæður sem laða að fólk og fyrirtæki. Jafnframt þarf sveitarfélagið að vera öflugur málsvari gagnvart ríkinu og gæta hagsmuna Skagafjarðar af festu. Höfnina á Sauðárkróki verður að klára. Við eigum að efla samstarf við Háskólann á Hólum og tryggja að verknám og menntun þróist í takt við þarfir atvinnulífsins. Hlúa þarf að bændum og berjast fyrir því að öflugur og blómlegur landbúnaður þrífist áfram í héraðinu. Samgöngur skipta einnig miklu máli. Uppbyggður Kjalvegur sem kæmi niður Goðdalafjall í Lýtingsstaðahreppi myndi hafa gríðarlega jákvæð áhrif á ferðaþjónustu í Skagafirði með stórauknum fjölda ferðamanna auk þess að lækka flutningskostnað til muna. Bættar vegasamgöngur innan héraðs eru verkefni sem skipta framtíð svæðisins miklu máli. Má þar nefna tengingu frá Kjálkavegi yfir í Lýtingsstaðahrepp innanverðan sem myndi hafa afar jákvæð áhrif á alla þjónustu á svæðinu, þar með talið ferðaþjónustu. Þá verður að minnast á þá vegi sem fyrir eru í sveitarfélaginu. Þeir bera ekki vitni um mikinn metnað ráðherra málaflokksins undanfarin ár, enda aragrúi lélegra malar- og moldarvega ásamt gömlum ónýtum slitlagsvegum í firðinum. Sveitarfélagið þarf að setja aukinn þrýsting á gerð jarðganga undir Öxnadalsheiði í öryggisskyni fyrir íbúa Skagafjarðar og aðra landsmenn.
Gott samfélag
Mæling á gæði samfélags felst ekki í fjölda framkvæmda, heldur fremur í mannvirðingu og framkomu gagnvart fólki. Við viljum styrkja þjónustu við eldri borgara, fatlað fólk og þá sem þurfa sérstakan stuðning. Nauðsynlegt er að fjölga umönnunarstörfum aldraðra en staðan þar er mjög erfið. Uppbygging hjúkrunarheimilis er meðal brýnustu verkefna næstu ára.
Við viljum berjast fyrir og skapa fyrirmyndarsamfélag þar sem öllum íbúum er sýnd virðing, á þá er hlustað og erindum þeirra er svarað á skilvirkan hátt. Skagafjörður getur auðveldlega orðið fyrirmynd annarra sveitarfélaga. Þá yrði eftirsóknarverðara að setjast hér að.
Skagafjörður hefur alla burði til að vera eitt öflugasta sveitarfélag landsins. Til þess þarf ábyrg vinnubrögð og skýra forgangsröðun í þágu samfélagsins alls.
Það er kominn tími á breytingar til batnaðar, en til þess að svo geti orðið þurfum við að kjósa breytingar.
Kæru Skagfirðingar. Setjum X við M á kjördag og tryggjum raunverulegar breytingar.
Tækifærið er núna.
Högni Elfar Gylfason
Höfundur skipar 1.sæti á lista Miðflokksins í Skagafirði