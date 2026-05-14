Góðir kjósendur Húnabyggðar! | Anton Haraldsson skrifar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 14.05.2026 kl. 16.13
Anton Haraldsson. AÐSEND MYND
Á liðnu kjörtímabili tel ég að við höfum unnið gott og mikilvægt starf í fræðslumálum sveitarfélagsins. Þó vissulega hefði verið gaman að ráðast í byggingu nýs leikskóla, þá leyfðu aðstæður ekki að slíkt verkefni yrði að veruleika á þessu kjörtímabili.

Þrátt fyrir það var ráðist í fjölmargar mikilvægar umbætur fyrir bæði leik- og grunnskóla sveitarfélagsins. Leikskólagjöld voru lækkuð verulega og eru þau meðal þeirra lægstu á landinu, að sama skapi innleiddi sveitastjórn aksturs styrki fyrir foreldra úr dreifbýli, farið var í aðgerðir til að auðvelda ráðningar á leikskólanum og tekin voru skref til að styðja starfsfólk við að sækja sér réttindanám. Þá var einnig innleiddur gjaldfrjáls morgunmatur í grunnskólanum, sem hefur mælst afar vel fyrir.

Aðstaða starfsfólks á leikskólanum var bætt til muna og brugðist var við plássleysi með því að útvega færanlegar húseiningar. Það er þó öllum ljóst að nauðsynlegt er að stækka leikskólann á svæðinu og er það verkefni ofarlega á okkar forgangslista. Við sjáum fram á áframhaldandi fólksfjölgun á svæðinu á næstu árum og því er mikilvægt að innviðir sveitafélagsins fylgi þeirri þróun.

Við viljum einnig tryggja aukið jafnrétti milli skólastiga með því að bjóða upp á gjaldfrjálsan morgunverð í leikskólanum líkt og gert er í grunnskólanum. Þá er einnig orðið tímabært að endurskipuleggja leikskólalóðina svo hún mæti betur þörfum barna og starfsfólks.

Þegar kemur að grunnskólanum er ljóst að umbætur á vinnuaðstöðu kennara og skipulagi skólarýmis hafa setið of lengi á hakanum. Við viljum leggja sérstaka áherslu á að bæta starfsumhverfi kennara og efla stuðningsþjónustu innan skólans, meðal annars með auknum ráðningum sérhæfðs starfsfólks á borð við námsráðgjafa.

Öll þessi atriði skipta miklu máli. Skólar sveitarfélagsins gegna lykilhlutverki í uppbyggingu komandi kynslóða og því er mikilvægt að bæði nemendur og starfsfólk búi við aðstæður sem gera þeim kleift að ná sem bestum árangri.

Að þessu sögðu tel ég mikilvægt að vekja athygli á ófullnægjandi aðstöðu skóladagheimilisins. Ég og flokksfélagar mínir á D-listanum heimsóttum skóladagheimilið í þessari viku og er óhætt að segja að aðstaðan þar standist engan veginn þær kröfur sem gera má miðað við þann fjölda barna sem þar er í vistun. Við teljum að skóladagheimilið hafi setið of lengi á hakanum og kominn sé tími til að forgangsraða þeirri starfsemi betur.

Þetta eru meðal þeirra verkefna sem við hjá D-listanum leggjum ríka áherslu á og sért þú sammála þeim, þá hvet ég þig til að setja X við D á kjördag.”

 

Anton Haraldsson
skipar 9. sæti á lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnabyggð

  • Ekki verða birtar aðsendar greinar á kjördag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.05.2026 kl. 17.20 oli@feykir.is
    Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum sem fylgist með Feyki.is að það eru sveitarstjórnarkosningar framundna en kosið verður laugardaginn 16. maí. Mikill urmull aðsendra greina hefur birst á síðunni og er það vel. Við á Feyki ætlum hins vegar að biðja greinarhöfunda að virða við okkur að engar aðsendar greinar verða birtar á kjördag.
