Menning, listir og samfélag sem sameinar fólk | Jenný Lind Gunnarsdóttir skrifar
Menning og listir eru hluti af því sem gerir samfélög lifandi, sterk og aðlaðandi. Þær skapa samveru, sjálfsmynd og tengsl milli fólks. Í Húnabyggð búum við yfir ríkri menningararfleifð og miklum tækifærum til að efla enn frekar skapandi starf og samfélagsanda. Við hjá Framsókn og öðrum framfarasinnum viljum að menning og listir fái stærra og sýnilegra hlutverk í þróun sveitarfélagsins á næstu árum.
Gott samfélag þarf að taka mið af öllum og það gerist ekki af sjálfu sér. Við þurfum að skapa tækifæri fyrir fólk á öllum aldri til að tilheyra og taka þátt í samfélaginu. Menning, listir og félagsstarf gegna þar lykilhlutverki.
Við viljum flétta menningu og listum með markvissari hætti inn í sveitarfélagið okkar, í skólum, í almenningsrýmum, útilistaverkum, í viðburðum og í daglegu samfélagslífi. Við viljum styðja við aukna sköpun, fleiri viðburði, listasýningar og menningarstarf sem gerir Húnabyggð enn líflegri og meira aðlaðandi fyrir íbúa og gesti.
Félagsheimilin okkar eru mikilvægur hluti af þessari samfélagslegu umgjörð. Þau eru okkar samkomustaðir, minningar og hluti af sögu sveitarfélagsins. Við viljum viðhalda þeim eins og fjárhagur sveitarfélagsins leyfir, varðveita samfélagslegt gildi þeirra og auka nýtingu þeirra með fjölbreyttu félags- og menningarstarfi. Við teljum einnig mikilvægt að sveitarstjórnarfundir séu reglulega haldnir í félagsheimilum víðs vegar um sveitarfélagið til að styrkja tengsl við íbúa.
Það er mikilvægt að vinna markvisst að aukinni samheldni. Við viljum stuðla að samfélagi þar sem rödd allra fær hljómgrunn og þar sem fólk upplifir að það tilheyri. Þar sjáum við meðal annars tækifæri í því að þróa Félagsheimilið á Blönduósi áfram sem samfélagsmiðstöð fyrir íbúa sveitarfélagsins.
Við viljum einnig nýta betur þann einstaka menningar- og þekkingarauð sem felst í Textílmiðstöð Íslands á Blönduósi. Þar eru tækifæri til aukinnar sköpunar, samstarfs, nýsköpunar og menningartengdrar atvinnuuppbyggingar sem fá sveitarfélög geta státað af.
Menning snýst líka um að varðveita söguna okkar og þær minningar sem móta samfélagið. Þar gegna Héraðsbókasafn A-Hún og Heimilisiðnaðarsafnið mikilvægu hlutverki. Við viljum styðja við starfsemi þessara stofnana og tryggja að menningararfur sveitarfélagsins verði varðveittur og gerður sýnilegur fyrir komandi kynslóðir.
Við viljum styðja áfram við bæjarhátíðir og menningarviðburði sem færa fólk saman og styrkja samfélagsandann. Slíkir viðburðir skapa ekki aðeins gleði heldur líka samkennd og stolti fyrir samfélaginu okkar.
Við trúum því að samfélög verði sterkust þegar fólk hefur tækifæri til að skapa, taka þátt og njóta samveru.
Það er sú Húnabyggð sem við viljum sjá.
Jenný Lind Gunnarsdóttir
skipar 2. sæti hjá Framsókn og öðrum framfarasinnum