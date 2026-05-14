Jöfn tækifæri og lífsgæði í Húnabyggð | Þórdís Eva Einarsdóttir skrifar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 14.05.2026 kl. 16.37
Þórdís Eva. AÐSEND MYND
Grunnurinn að góðu og farsælu samfélagi liggur í jöfnum tækifærum. Við viljum hafa góða þjónustu, atvinnu, afþreyingu og hafa færi á að njóta sömu lífsgæða og fólkið í næsta húsi. Ég er mjög þakklát fyrir að búa í Húnabyggð og verð ánægðari með hverjum deginum að hafa flutt hingað aftur þegar ég sé allt sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða.

Ég er hins vegar í þeirri forréttindastöðu að vera heilbrigð og þurfa ekki að nýta mér utanaðkomandi aðstoð við athafnir daglegs lífs. Þau sem lifa ekki við þau forréttindi eiga ekki að þola skerta þjónustu og tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Málefni fatlaðra eru ekki aukaatriði, þau þurfa að færast í forgang.

Það er brýn nauðsyn að ráðist verði í uppbyggingu nýs búsetukjarna fyrir fatlað fólk á komandi kjörtímabili. Framsókn og aðrir framfarasinnar leggja ríka áherslu á að þessi framkvæmd fari af stað án tafar. Núverandi húsnæði er úrelt, stenst ekki kröfur nútímasamfélags og kemur í veg fyrir að hægt sé að bjóða nýjum skjólstæðingum þjónustu í Húnabyggð.

Það er ekki nóg að segja að teikningar séu til og málið sé í vinnslu án þess að ráðist sé í framkvæmdir. Það er gömul saga sem er hægt að rekja aftur síðustu árin eða jafnvel áratugi. Núverandi heimili fatlaðra er svokallað herbergjasambýli, en þau fóru almennt að teljast úrelt búsetuform á fyrstu árum 21. aldarinnar. Í búsetuáætlun frá árinu 2005 í málefnum fatlaðra á

Norðurlandi var áætlað að árið 2009 yrðu teknar í notkun fimm einstaklingsíbúðir með sameiginlegri aðstöðu. Árið 2011 átti að taka til notkunar fjórar einstaklingsíbúðir með sameiginlegri aðstöðu. Svona hefur sagan endurtekið sig og eru til fleiri teikningar frá árunum 2016, 2018 og 2019. Íbúar heimilisins hafa því þurft að bíða árum saman eftir að fá ásættanlegt húsnæði sem hentar þeirra þjónustuþörfum.

Skortur á uppbyggingu hefur ekki aðeins áhrif á þjónustu við íbúa heldur einnig á atvinnuöryggi. Þar sem ekki er hægt að taka við nýjum skjólstæðingum í núverandi húsnæði mun fækkun íbúa leiða til fækkunar stöðugilda og óvissu fyrir starfsfólk. Við þekkjum það vel hve erfitt það er að missa störf af svæðinu og vitum að það þarf að standa vörð um hvert einasta starf í sveitarfélaginu. Með nýjum búsetukjarna skapast tækifæri til að styrkja þjónustuna, taka á móti nýjum skjólstæðingum, fjölga stöðugildum og auka starfsöryggi. Starfsfólk í þjónustunni sinnir mikilvægu hlutverki og bætt aðstaða skapar hvata til menntunar, fagmennsku og stöðugleika í mannauði.

Við teljum að allt liggi fyrir til að ráðast í þessa framkvæmd. Skipulag er langt komið og nú þarf pólitískan vilja til að láta verkin tala. Þetta er fjárfesting í fólki, framtíð og réttlátu samfélagi - og hún þolir enga bið.

Þórdís Eva Einarsdóttir
Skipar 13. sæti á lista Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð.

  Ekki verða birtar aðsendar greinar á kjördag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.05.2026 kl. 17.20 oli@feykir.is
    Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum sem fylgist með Feyki.is að það eru sveitarstjórnarkosningar framundna en kosið verður laugardaginn 16. maí. Mikill urmull aðsendra greina hefur birst á síðunni og er það vel. Við á Feyki ætlum hins vegar að biðja greinarhöfunda að virða við okkur að engar aðsendar greinar verða birtar á kjördag.
