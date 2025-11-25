Frábær jólanámskeið í Farskólanum

25.11.2025
Steinar ánægður með verkin sín. MYND AÐSEND
Fyrsta jólanámskeið Farskólans fyrir fatlað fólk var haldið í síðustu viku. Það var vel sótt og nutu kennarar og nemendur stundarinnar. Á þessu fyrsta jólanámskeiði lærðu nemendur að búa til fallega kertastjaka úr krukkum og ýmsu skrauti. Við leyfum myndunum að tala sínu máli. Þetta kemur fram í frétt frá Farskólanum. 

„Farskólinn heldur ýmis námskeið fyrir fatlað fólk en þetta haustið eru jólanámskeið eru mjög vel sótt. Við bjóðum uppá 6 námskeið tengd jólunum, það er hin svokallaða jólaferna þar sem fólk getur skráð sig á eitt eða öll en það samanstendur af jólakrukkum, sem var haldið í síðustu viku, smákökubakstri sem haldið verður á morgun, kransagerð og að endingu útskurði og steikingu á laufabrauði. Auk fernunnar bjóðum við uppá upplestur á jólasögu á bókasafninu og jólatónlistarupplifun með Sigurlaugu Vordísi,“ segir Embla Dóra þjónustustjóri hjá Farskólanum. 

Næsta námskeið er smákökubakstur og verður það kennt í dag þann 25. nóvember. Þá eru eftir í fernunni jólakransar og að endingu útskurður og steiking á laufabrauði. Farskólinn bendir á að enn er hægt að skrá sig á þau námskeið haustannar sem eftir eru. Það er hægt að kynna sér námsframboð og skrá sig með því að fara inná slóðina hér Öll námskeið – Farskólinn

 

 

 

 

  • Efri röð: Embla Björg Gísladóttir, Rakel María Pálmadóttir, Vigdís Hekla Gunnarsdóttir, Ellen Día Dúfudóttir, Íris Ösp Elefsen, María Hrönn Helgadóttir og Indíana Ósk Björnsdóttir. Neðri röð: Bjarklind Ingibjörg Káradóttir, Ásthildur Guðný Sævarsdóttir, Brynhildur Heiða Valgarðsdóttir, Elín Björk Friðþjófsdóttir og Sigurbjörg Sól Daðadóttir.

    Fjölliðamót 8.fl. kvk haldið í Skagafirði sl. helgi

    25.11.2025
    Helgina 21.-23. Nóvember var haldið fjölliðamót í 8.fl kvk (12-13ára) sem hluti af Íslandsmóti í körfubolta hér í Skagafirði. Fyrstu leikir voru kl.18 á föstudegi og spilað fram til kl.18 á sunnudag, alls um 50 leikir. Til að koma öllum þessum leikjum fyrir á helginni var spilað bæði í Síkinu á Sauðárkróki en einnig í Varmahlíð. Til leiks mættu 23 lið skipuð um 250 kröftugum stelpum af öllu landinu. Þar fyrir utan voru þjálfarar, foreldrar og aðrir fylgdarmenn svo ætla má að það hafi verið rúmlega 350 gestir á svæðinu yfir helgina með tilheyrandi stemningu í firðinum.
  • Keppnislið FNV í Gettur betur. Frá vinstri: Snædís Katrín Konráðsdóttir, Emma Katrín Helgadóttir og Daníel Smári Sveinsson. MYND AF FNV.IS

    Daníel Smári, Emma Katrín og Snædís Katrín skipa Gettu betur lið FNV

    25.11.2025
    Eins og undanfarin haustmisseri hafa nemendur Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra undirbúið sig fyrir Gettu betur keppni vorannar. Í frétt á vef FNV segir að eftir úrtökupróf í byrjun september hófu sex nemendur nám í Gettu betur áfanga og hafa æft af kappi tvisvar í viku alla önnina.
  • Skagafjörður er mannauðshugsandi vinnustaður

    25.11.2025
    Sveitarfélagið Skagafjörður hefur hlotið viðurkenningu fyrir að vera mannauðshugsandi vinnustaður árið 2025 en frá þessu er sagt á heimasíðu sveitarfélagsins. Viðurkenningin er veitt leiðandi íslenskum vinnustöðum sem uppfylla ströng skilyrði HR Monitor. HR Monitor framkvæmir rauntíma mannauðsmælingar hjá fjölmörgum fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi.
  • Stjórnsýsluhús Húnabyggðar á Blönduósi. MYNDIR AF FB

    Skrifstofa Húnabyggðar komin á sinn stað

    25.11.2025
    Skrifstofa Húnabyggðar hefur flutt úr tímabundnu húsnæði í Þjónustumiðstöðinni við Ægisbraut 1 og er nú staðsett á efri hæð Stjórnsýsluhússins við Húnabraut 5 á Blönduósi (gamla bankahúsið).
