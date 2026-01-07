Frostið fór í 18,9°C á Sauðárkróksflugvelli

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 07.01.2026 kl. 08.58 oli@feykir.is
Það var fallegt veðrið sl. laugardag. Það má reikna með svipuðum gæðum í dag. MYND: ÓAB
Það var fallegt veðrið sl. laugardag. Það má reikna með svipuðum gæðum í dag. MYND: ÓAB
Það var fimbulkuldi í Skagafirði nú í nótt og rúðuskafan máske víða tekin til kostanna því bílrúður voru helhélaðar í morgunsárið – í það minnsta á eldri árgerðum sem bjóða ekki upp á sjálfvirka upphitun eða hvað þetta nú kallast. Í gærkvöldi mældist mest frost á landinu á veðurmæli á Sauðárkróksflugvelli en þar tikkaði mælir í mínus 18,9°C.
Það er ekki óalgengt að frostið nái miklum lægðum í nágrenni Héraðsvatnanna og myndast oft frostpollar við Hegranes í stillum og heiðskýru.

 

Frostið er um -12°C á Sauðárkróksflugvelli nú um klukkan níu en á Hrauni á Skaga og við Stafá í Sléttuhlíð er frostið á sama tíma áætlað -3°C. Í Húnavatnssýslum er frostið um -8°C. Það dregur úr kuldanum þegar líður á daginn og nálgast frostmark um miðnætti. Áfram verður þó kalt næstu daga og kuldaboli gefur engin grið um helgina en þá er spáð yfir tíu stiga frosti víðast hvar – nema reyndar á Hrauni á Skaga sem virðist ætla að verða í öðru veðurkerfi en aðrir staðir á Norðurlandi vestra og hitamælirinn dirfist varla að fara neitt að ráði niður fyrir frostmarkið.

Spáð er stilltu veðri fram yfir helgi og vindur nánast frosinn undir 5 m/sek.

Allir vegir á Norðurlandi vestra eru færir ef undan eru skildir vegirnir yfir Lágheiði og Siglufjarðarskarð. Vegfarendur mega þó reikna með hálku eða hálkublettum á öllum öðrum vegum – nema hvað Skagastrandarvegur er greiðfær.

Veðrið um hádegi í dag samkvæmt Veðurstofunni.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Sigurður Örn Ágússson.

    Bríet leigufélag kaupir sex íbúðir af Flúðabakka ehf | Sigurður Örn Ágústsson skrifar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 06.01.2026 kl. 22.26 oli@feykir.is
    Briet leigufélag og Flúðabakki ehf. skrifuðu í dag undir kaupsamning um kaup Bríetar á 6 íbúðum við Flúðabakka 5 af Flúðabakka ehf. Iða Marsibil Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Bríetar segir kaupin vera hluta af uppbyggingu og styrkingu leigumarkaðar og falli að markmiðum Bríetar að stuðla að nýsköpun og uppbyggingu þar sem þörf er á því á landsbyggðinni.
    Meira
  • Sólarupprás í Fitjárdal. MYND AF VEF HÚNAÞINGS VESTRA

    Þrettándabrenna á Hvammstanga í dag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.01.2026 kl. 14.48 oli@feykir.is
    Það er þrettándinn í dag, 6. janúar, og þá er víða hefð að halda þrettándabrennur og skjóta upp flugeldum. Aðeins ein þrettándabrenna verður á Norðurlandi vestra og fer hún fram við Höfða sunnan Hvammstanga klukkan 17 í dag og því vissara að fara að teygja sig eftir föðurlandinu.
    Meira
  • Gettu betur lið FNV 2026. Daníel Smari, Emma Katrín og Snædís Katrín. MYND AF FB FNV

    Lið FNV sperrir stél í Gettu betur

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 06.01.2026 kl. 14.14 oli@feykir.is
    Þá er nýtt ár gengið í garð með öllu því sem fylgir og þar á meðal er að sjálfsögðu hin árlega spurningakeppni framhaldsskólanna. Lið FNV í Gettu betur árið 2026 hefur keppni á morgun, miðvikudaginn 7. janúar og er mótherjinn lið Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
    Meira
  • Emma Katrín ásamt Stefáni Árnasyni og Magnúsi Barðdal, stjórnarmönnum UMFT. MYND AF NETINU

    Emma Katrín valin Íþróttamaður Tindastóls 2025

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.01.2026 kl. 13.50 oli@feykir.is
    Emma Katrín Helgadóttir badmintondrottning er Íþróttamaður Tindastóls árið 2025 en úrslit í kjörinu voru kynnt í gær. Emma Katrín vann á árinu þrjá Íslandsmeistaratitla og þar á meðal tvöfalda Íslandsmeistaratitla í 1. deild fullorðinna í einliða- og tvíliðaleik. Hún er Íslandsmeistari unglinga í tvíliðaleik og er í dag í 6. sæti á styrkleikalista kvenna í einliðaleik á landinu.
    Meira
Yfirlit frétta