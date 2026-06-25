Gagnaver Borealis eykur raforkukaup á Blönduósi

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.06.2026 kl. 14.24 oli@feykir.is
Samningur um raforkukaupin handsalaður. MYND: LANDSVIRKJUN
Samningur um raforkukaupin handsalaður. MYND: LANDSVIRKJUN

Landsvirkjun og Borealis​ Data Center​ hafa samið um aukin raforkukaup vegna uppbyggingar gagnavers Borealis á Blönduósi. Í frétt á Húnahorninu, þar sem vísað er í tilkynningu á vef Landsvirkjunar, segir að um sé að ræða langtímasamning um kaup á 12 MW forgangsorku til viðbótar við núgildandi samning. Í tilkynningunni kemur fram að Borealis hafi verið viðskiptavinur Landsvirkjunar frá því að starfsemi þess hófst hér á landi árið 2018.

Auk gagnaversins á Blönduósi rekur Borealis einnig gagnaver í Reykjavík, í Reykjanesbæ og í Finnlandi. Ríkisútvarpið fjallaði fyrr í vikunni um samninginn milli Landsvirkjunar og Borealis Data Centar og er haft eftir forsvarsmönnum gagnaversins að þeir séu stórhuga í uppbyggingu á Blönduósi en stefnt er á allt að hundrað milljarða uppbyggingu á næstu árum.

„Okkar fjárfesting í gagnaverinu og gagnaversinnviðum sem núna er í vinnslu er um 20 milljarðar. En ef þú bætir tölvunum við er hægt að fjór- eða fimmfalda þá upphæð,“ segir Björn Brynjúlfsson forstjóri Borealis í samtali við Ríkisútvarpið.

Sjá má umfjöllun Ríkisútvarpsins hér og tilkynningu Landsvirkjunar hér.

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