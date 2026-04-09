Háskólalest Háskóla Íslands mætir í Skagafjörðinn – fjör og fræði fyrir alla
Dagana 16.–18. apríl 2026 heimsækir Háskólalestin Sauðárkrók og býður nemendum, kennurum og íbúum Skagafjarðar upp á fjölbreytta og lifandi dagskrá og kynnir undur vísindanna á lifandi og skemmtilegan hátt.
Háskólalestin ferðast árlega um landið með það að markmiði að gera vísindi og nám aðgengileg og spennandi fyrir fólk á öllum aldri, um leið og tengsl Háskóla Íslands við landsbyggðina eru efld.
Kennarasmiðjur og námskeið fyrir ungmenni
Fimmtudaginn 16. apríl verða haldnar kennarasmiðjur fyrir kennara á svæðinu, þar sem áhersla er lögð á fagþróun og nýjar hugmyndir í skólastarfi.
Föstudaginn 17. apríl taka nemendur í 8.–10. bekk í Árskóla, Varmahlíðarskóla og Grunnskólanum austan Vatna þátt í námskeiðum á vegum Háskólalestarinnar. Hver nemandi situr þrjú námskeið yfir daginn og úrvalið er fjölbreytt. Þar má nefna japönsk fræði, tilraunir í eðlisfræði, blaða- og fréttamennsku, skurðlækningar, vísindi bleikjunnar, hugrekki í hegðun, stjörnufræði, íþrótta- og heilsufræði, skapandi tæknismiðju, sjúkraþjálfun og jafnvel smíði fallbyssu með skotkeppni. Kennslan fer fram í Árskóla.
Opið vísindahús í Árskóla á Sæluviku Skagfirðinga
Laugardaginn 18. apríl kl. 11:00–14:00 verður Opið vísindahús í Árskóla og býður Háskólalestin öll hjartanlega velkomin í sannkallaða vísindagleði fyrir alla fjölskylduna.
Gestir á öllum aldri geta til að mynda prófað styrk sinn og hreyfigetu, kynnst japanskri menningu og origami, saumað í gervihúð líkt og skurðlæknar og séð vatnseldflaugum skotið hátt upp í loft.
Þá er hægt að taka þátt í hreyfiáskorunum með sjúkraþjálfara, fylgjast með fallbyssum í skotkeppni og prófa að taka eigin fréttaviðtöl. Gestir fá tækifæri til að skoða vélmenni og Micro:bit, skapa með FabLab Sauðárkróki, kynnast fræðum Háskólans á Hólum og skyggnast í safnastarf og fornleifar - í fortíð, nútíð og framtíð með Byggðasafni Skagfirðinga.
Aðgangur er ókeypis og engin skráning nauðsynleg.
Í áhöfn Háskólalestarinnar er fræðafólk úr fjölbreyttum greinum Háskóla Íslands og hefur ferðast um landið frá árinu 2011 og hefur hlotið Vísindamiðlunarverðlaun Rannís. Nánari upplýsingar má finna á haskolalestin.hi.is og á Facebook-síðu Háskólalestarinnar.