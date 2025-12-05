Höfðinglegur styrkur til Velferðarsjóðs Húnaþings vestra
feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 05.12.2025 kl. 10.11
Stjórn Velferðarsjóðs ásamt gjafara: F.v. Elísa Ýr Sverrisdóttir, Ólöf Ólafsdóttir, Sigurður Þór Ágústsson og Magnús Magnússon MYND AF HÚNAÞING.IS
Ólöf Ólafsdóttir á Tannstaðabakka kom á fund stjórnar Velferðarsjóðs Húnaþings vestra fimmtudaginn 4. desember sl. og færði sjóðnum að gjöf kr. 600.000. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að Ólöf hafi unnið að gerð bútasaums-, púða, dúka og teppa undanfarin ár og hafa þau verið afar vinsæl bæði innan og utan héraðs.