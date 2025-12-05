Höfðinglegur styrkur til Velferðarsjóðs Húnaþings vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 05.12.2025 kl. 10.11 oli@feykir.is
Stjórn Velferðarsjóðs ásamt gjafara: F.v. Elísa Ýr Sverrisdóttir, Ólöf Ólafsdóttir, Sigurður Þór Ágústsson og Magnús Magnússon MYND AF HÚNAÞING.IS
Stjórn Velferðarsjóðs ásamt gjafara: F.v. Elísa Ýr Sverrisdóttir, Ólöf Ólafsdóttir, Sigurður Þór Ágústsson og Magnús Magnússon MYND AF HÚNAÞING.IS

Ólöf Ólafsdóttir á Tannstaðabakka kom á fund stjórnar Velferðarsjóðs Húnaþings vestra fimmtudaginn 4. desember sl. og færði sjóðnum að gjöf kr. 600.000. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að Ólöf hafi unnið að gerð bútasaums-, púða, dúka og teppa undanfarin ár og hafa þau verið afar vinsæl bæði innan og utan héraðs.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Þær Auður, Katrín Ásta, Silja og Sandra eiga allar von á barni og hafa nú sótt Vöggugjöf Lyfju. AÐSEND MYND

    Vöggugjöf Lyfju veitt í ellefta sinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 05.12.2025 kl. 09.27 oli@feykir.is
    Lyfja opnaði fyrir umsóknir um Vöggugjöf í vikunni sem er nú gefin verðandi og nýbökuðum foreldrum í ellefta sinn, þeim að kostnaðarlausu. Vöggugjöfin var fyrst veitt árið 2020 og frá þeim tíma hefur Lyfja dreift 20 þúsund gjöfum sem innihalda vörur sem koma að góðu gagni fyrstu mánuði barnsins. Heildarverðmæti allra Vöggugjafanna frá upphafi er um 235 milljón krónur.
    Meira
  • Nýtt húsnæði Leikskólans Birkilundar í Varmahlíð. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

    Opið hús í Birkilundi á þriðjudaginn

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 05.12.2025 kl. 09.17 oli@feykir.is
    Feykir hefur áður sagt frá því að nýr og glæsilegur leikskóli hafi verið tekinn í notkun í Varmahlíð seint í nóvember. Í tilkynningu á vef Skagafjarðar kemur fram að sveitarfélagið býður öllum áhugasömum að koma á opið hús í nýtt húsnæði Leikskólans Birkilundar, þriðjudaginn 9. desember frá kl. 16:00-17:30.
    Meira

  • Starfsemi 1238 á Sauðárkróki kveður | Aðsent Freyja Rut

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 04.12.2025 kl. 14.07 gunnhildur@feykir.is
    Eftir sex ára ólgusjó í ferðaþjónustu, áskorunum tengdum heimsfaraldri og afleiðingum þess, eftir sex ár af velgengni í stöðugu mótlæti, ótrúlegum árangri og verulegu framlagi til menningartengdrar ferðaþjónustu, ekki bara í Skagafirði heldur víða um lönd stöndum við á krossgötum og tilkynnum lokun sýningarinnar 1238 á Sauðárkróki.
    Meira
  • Þuríður María og María Sjöfn. MYND AÐSWND

    Bleikt boð Krabbameinsfélags Skagafjarðar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 04.12.2025 kl. 13.48 oli@feykir.is
    „Á Bleika deginum berum við Bleiku slaufuna, klæðumst bleiku og lýsum skammdegið upp í bleikum ljóma til að minna á að það er list að lifa með krabbameini.” Þannig var Bleiki dagurinn í ár kynntur. Við í Skagafirði tókum undir þessi orð og héldum, að vanda, Bleika daginn hátíðlegan á Löngumýri, 29. október.
    Meira
Yfirlit frétta