Hrekkjavakan er á morgun!

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 30.10.2026 kl. 10.14 oli@feykir.is
Myndir af Halloween á Sauðárkróki á Facebook en þar má finna upplýsingar um þennan skemmtilega dag.
Myndir af Halloween á Sauðárkróki á Facebook en þar má finna upplýsingar um þennan skemmtilega dag.

Það eru margir – bæði ungir og aldnir – farnir að láta sig hlakka til Hrekkjavökunnar sem er einmitt núna á laugardaginn. Hrekkjavakan er árlegur viðburður sem ávallt ber upp þann 31. október. Vakan á rætur að rekja til fornrar keltneskar hátíðar sem kallaðist Samhain en nú seinni árin tengjum við þennan dag kannski frekar við bandarískar hrollvekjur og eitt og annað tengt þeim. Ekki er langt síðan að Íslendingar vöktu upp Hrekkjavökuna og Feykir afréð að spyrja Hrafnhildi Viðars út í málið en hún er ein af þeim sem störtuðu Grikk og gott á Króknum. Við hefjum leik á að spyrja hvað standi til...

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