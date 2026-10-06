Loftgæði í ráðhúsi Húnaþings vestra langt undir viðmiðum
Húnahornið segir frá því að á fundi umhverfis-, veitu og framkvæmdaráðs Húnaþings vestra hafi á dögunum verið farið yfir loftgæðaathugun sem gerð var í Ráðhúsi sveitarfélagsins. Niðurstöður sérfræðinga sýna alvarlegt ástand í kjallara og á fyrstu hæð hússins.
„Þar mælast loftgæði langt undir viðmiðum og benda til verulegrar mengunar sem krefst frekari rannsókna og úrbóta. Loftgæði á efri hæð ráðhússins virðast innan marka, þó sérfræðingar telji þörf á nánari skoðun til að tryggja að þar sé ekki falin uppspretta vandans.“
Lagði ráðið til að starfsemi ráðhússins verði flutt tímabundið úr húsinu á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr frekari rannsóknum og brugðist hefur verið við ábendingum sérfræðinga. Starfsemin verður því flutt í Félagsheimilið Hvammstanga þar til fullnægjandi öryggi og loftgæði hafa verið tryggð í ráðhúsinu.