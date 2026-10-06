Loftgæði í ráðhúsi Húnaþings vestra langt undir viðmiðum

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 06.10.2026 kl. 09.48 oli@feykir.is
Ráðhús Húnaþings vestra á Hvammatanga. MYND AF NETINU
Ráðhús Húnaþings vestra á Hvammatanga. MYND AF NETINU

Húnahornið segir frá því að á fundi umhverfis-, veitu og framkvæmdaráðs Húnaþings vestra hafi á dögunum verið farið yfir loftgæðaathugun sem gerð var í Ráðhúsi sveitarfélagsins. Niðurstöður sérfræðinga sýna alvarlegt ástand í kjallara og á fyrstu hæð hússins.

„Þar mælast loftgæði langt undir viðmiðum og benda til verulegrar mengunar sem krefst frekari rannsókna og úrbóta. Loftgæði á efri hæð ráðhússins virðast innan marka, þó sérfræðingar telji þörf á nánari skoðun til að tryggja að þar sé ekki falin uppspretta vandans.“

Lagði ráðið til að starfsemi ráðhússins verði flutt tímabundið úr húsinu á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr frekari rannsóknum og brugðist hefur verið við ábendingum sérfræðinga. Starfsemin verður því flutt í Félagsheimilið Hvammstanga þar til fullnægjandi öryggi og loftgæði hafa verið tryggð í ráðhúsinu.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Starfsmaður vélaverkstæðis KS skefur framrúðu vinnubílsins nú í morgun. MYND: ÓAB

    Fyrsti dagur í sköfun

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.10.2026 kl. 08.56 oli@feykir.is
    Feykir ætlar kannski ekki að sverja fyrir að þessi staðreynd eigi við allsstaðar á Norðurlandi vestra en í það minnsta á Króknum þá var morguninn það kkaldur og bjartur að flestir hafa sennilega þurft að leita að rúðusköfunni áður en farið var af stað á bílnum í fyrsta sinn þetta haustið. Nema að sjálfsögðu þeir sem búa svo vel að vera á bíl sem hitar upp sæti og afhéla rúður áður en bíllinn er settur í gang.
    Meira
  • HSN á Sauðárkróki. Mynd: Af netinu.

    Endurhæfingarsundlauginni lokað

    feykir.is Skagafjörður, Fréttir, Lokað efni 05.10.2026 kl. 15.40 hinrik@feykir.is
    Þær fréttir hafa verið á kreiki að endurhæfingarsundlaugin í sjúkraþjálfunarálmu heilbrigðistofnunar Norðurlands á Sauðárkróki verði lokað á næstunni. Fólki sem notað hefur laugina er nokkuð brugðið og er það talsvert stór hópur.
    Meira
  • Séra Margrét Rut og Birgir Már við brúðuleikhúsið. MYND AF FACEBOOK

    Hólaneskirkja á Skagaströnd fékk fallega gjöf

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 05.10.2026 kl. 14.52 oli@feykir.is
    Í skilaboðum á Facebook-síðu Hólaneskirkju á Skagaströnd er sagt frá því að Birgir Már Friðriksson hafi komið færandi hendi í sunnudagaskólann í kirkjunni síðastliðinn sunnudagsmorgun.
    Meira
  • Frá haystþingi SSNV. MYND AF SSNV.IS

    Haustþing SSNV samþykkti sjö ályktanir um hagsmunamál landshlutans

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.10.2026 kl. 14.39 oli@feykir.is
    Tíunda haustþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) var haldið á Hótel Laugarbakka í Húnaþingi vestra fimmtudaginn 1. október. Á heimasíðu SSNV segir að á þinginu voru samþykktar sjö ályktanir um málefni landshlutans, fjárhags- og starfsáætlun samtakanna fyrir árið 2027 og breytingar á samþykktum SSNV. Mæting þingfulltrúa var 88%.
    Meira
Yfirlit frétta