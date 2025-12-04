Magadans og áritun í Skagfirðingabúð
Tamning hrossa og hestaferðir hafa verið hugsjón hans alla tíð og sum verkefni hans eru með ólíkindum, eins og Vatnareiðin 2009 þegar hann reið, ásamt félögum sínum, yfir allar ár sem á vegi þeirra urðu frá Höfn í Hornafirði og vestur fyrir Hvítá í Árnessýslu. Að sjálfsögðu er sagt frá því ferðalagi og einnig er fjallað um Stjörnureiðina svokölluðu sem Hermann skipti í tvo 40 daga leiðangra, árin 2016 og 2018, og reið þá þvers og kruss yfir landið, á þann hátt að ferðirnar mynduðu orðið stjörnu þegar hann fór af hestbaki í lokin hennar. Þá segir frá Flosareiðinni 2016 þegar Hermann og tveir félagar hans riðu í spor Flosa í því skyni að sannreyna frásögn Njálssögu.
Í bókinni er jafnframt fjallað um þá hlið hestamennsku Hermanns sem lýtur að uppeldi og þjálfun hrossa, umgengni hans við þau og hvers konar meðhöndlun. Ríflega 300 ljósmyndir prýða bókina, auk korta af helstu leiðunum sem sagt er frá.