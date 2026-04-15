Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda í Miðgarði
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 08.02
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 18. apríl næstkomandi klukkan 10:00 - 15:00 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins er hér.
Rekstrarumhverfi smáframleiðenda er víða íþyngjandi, m.a. fjármálaumhverfið og þungt regluverk, en að sama skapi hefur áhugi neytenda og stórmarkaða á vörum þeirra aukist á undanförnum árum. Neytendur sækjast í auknum mæli eftir vörum smáframleiðenda sem hafa gæði, skýran uppruna, rekjanleika og sjálfbærni að leiðarljósi.