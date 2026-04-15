Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda í Miðgarði

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 08.02 oli@feykir.is
Miðgarður. MYND AF FEYKI.IS
Miðgarður. MYND AF FEYKI.IS
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 18. apríl næstkomandi klukkan 10:00 - 15:00 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins er hér.
 
Rekstrarumhverfi smáframleiðenda er víða íþyngjandi, m.a. fjármálaumhverfið og þungt regluverk, en að sama skapi hefur áhugi neytenda og stórmarkaða á vörum þeirra aukist á undanförnum árum. Neytendur sækjast í auknum mæli eftir vörum smáframleiðenda sem hafa gæði, skýran uppruna, rekjanleika og sjálfbærni að leiðarljósi.
 
  • KFNV skorar á ríkisstjórnina að hætta árásum á landsbyggðina

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 08.13 oli@feykir.is
    Tuttugasta og sjötta kjördæmisþing Kjördæmasambands Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi fór fram að Laugum í Sælingsdal dagana 11.-12. aptíl. Sendi þingið frá sér stjórnmálaályktun þar sem skorað er á ríkisstjórnina að hætta árásum á landsbyggðina.
    Meira
  • Lyonsmenn og Sjúkrahúsfólk. Mynd: hmj.

    Lionsklúbbur Sauðárkróks gefur HSN Sauðárkróki veglegar gjafir | Aðsend grein.

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 15.04.2026 kl. 08.05 hinrik@feykir.is
    Mánudaginn 13. apríl mættu nokkrir Lionsmenn á Króknum á HSN Sauðárkróki og færðu stofnuninni glaðloftstæki af fullkomnustu gerð að gjöf. Fyrr í vetur voru Lionsmenn búnir að gefa endurhæfingunni nýtt hlaupabretti. Samtals kostuðu þessar gjafir 2.360.000 kr. Eyjólfur formaður klúbbsins sagði við afhendinguna að það væri ósk félaga í klúbbnum að þessar gjafir væru nýttar sem best.
    Meira
  • Erna Bjarnadóttir hagfræðingur. MYND AÐSEND

    ESB tekur við umsóknum um aðild – ekki um viðræður | Erna Bjarnadóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 14.04.2026 kl. 15.23 oli@feykir.is
    Þann 16. júlí 2009 sendi Ísland Evrópusambandinu umsókn um aðild að sambandinu. Umsóknin var lögð fram á grundvelli 49. greinar sáttmálans um Evrópusambandið.
    Meira
  • Valmar er fjölhæfur. Mynd:facebook.

    Valmar Väljaots flytur sig í Skagafjörð

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 14.04.2026 kl. 13.35 hinrik@feykir.is
    Eistlendingurinn geðþekki hefur verið ráðinn til kennslu við tónlistarskóla Skagafjarðar og kemur hann til starfa í haust. Þetta er mikill fengur fyrir tónlistarlífið í firðinum. Einn af mörgum kostum er að hann er ótrúlega fjölhæfur tónlistarmaður. Hann spilar á nánast öll hljóðfæri þó hann segi sjálfur að hans aðalhljóðfæri sé fiðlan. Hann hefur stjórnað kórum af öllum stærðum og gerðum og spilað í hljómsveitum. Hann hefur verið aðal undirleikari hjá Óskar Péturssyni til margra ára. Valmar er karlakórnum Heimi vel kunnur en hann var undirleikari hjá kórnum í tvo vetur. Síðan tók hann að sér kórstjórnina til bráðabirgða þegar Stefán Gíslason féll frá. Ekki spillir svo fyrir að maðurinn er bráðskemmtilegur.
    Meira
