Ný reglugerð um riðuveiki í fé

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.01.2026 kl. 12.35 gunnhildur@feykir.is
MYND GG
MYND GG

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur gefið út nýja reglugerð um riðuveiki í fé. Markmið reglugerðarinnar er að útrýma riðuveiki í sauðfé á Íslandi og ná þeim markmiðum sem sett eru fram í landsáætlun um útrýmingu sauðfárriðu, þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins. 

  • Að litlar líkur séu á að upp komi riðuveiki á landinu frá og með árinu 2028.
  • Að Ísland hljóti viðurkenningu ESB árið 2032 um að hverfandi líkur séu á að riðuveiki komi upp hér á landi.
  • Að innan 20 ára hafi sauðfjárriðu verið útrýmt á Íslandi.

Reglugerðin kveður m.a. á um einföldun stjórnsýslu. Því samhliða eiga útgjöld ríkissjóðs vegna riðuveiki að minnka vegna minnkandi fjölda bótagreiðslna auk minni kostnaðar vegna hreinsunar og upprætingar smitefnisins. Ekki síst mun færra fé þjást vegna riðuveiki og færri áföll dynja á sauðfjárbændum vegna þessarar ólæknandi veiki.

Reglugerðin kveður einnig á um nýja nálgun við útrýmingu riðuveiki. Í stað þess að reyna að útrýma smitefninu sjálfu verður veikinni útrýmt með ræktun fjárstofns sem ber verndandi arfgerðir gegn riðuveiki ásamt áframhaldandi aðgerðum til að hefta mögnun og dreifingu smitefnisins. Aðgerðir verða áhættumiðaðar, stigmagnandi og beint að tilteknum áhættuflokkuðum bæjum en ekki jafnt að öllum bæjum í viðkomandi varnarhólfi líkt og verið hefur. Einnig verður öllum sauðfjáreigendum skylt að rækta fé sitt þannig að það verði ónæmt fyrir riðuveiki. Takmarkanir sem settar verða á riðubæi og áhættubæi verða hnitmiðaðri og gilda í styttri tíma eða í allt niður í sjö ár í stað tuttugu ára eins og nú er.

Bætur til bænda vegna niðurskurðar og stuðnings við uppbyggingu nýrra hjarða verða fyrirsjáanlegri og miða að því að bændur hafi náð að jafna tekjumissi vegna uppkomu riðuveiki innan fimm ára. Stjórnsýsla vegna riðuveiki færist að mestu frá atvinnuvegaráðuneytinu til Matvælastofnunar.

Breytingar voru gerðar á reglugerðinni í kjölfar athugasemda sem bárust eftir birtingu í Samráðsgátt stjórnvalda. Helsta breytingin er sú að Matvælastofnun verður heimilt að leyfa flutning fjár með verndandi arfgerð á afrétt á fyrsta ári eftir uppkomu riðuveiki.

Fé á riðubæjum sem ekki verður leyft að flytja á afrétt, það er fé sem ekki ber verndandi arfgerð ber að halda í heimahögum á takmörkunartíma og verður Matvælastofnun heimilt að taka þátt í girðingakostnaði bænda að vissum skilyrðum uppfylltum.

Reglugerðin hefur þegar tekið gildi, þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Þetta íþróttafolk er tilnefnt í valinu á Íþróttamanni UMSS 2025. MYND AF NETINU

    Tilkynnt um valið á Íþróttamanni UMSS í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 05.01.2026 kl. 10.00 oli@feykir.is
    Þann 5. janúar nk. mun Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS) og sveitarfélagið Skagafjörður halda okkar árlegu hátíðarsamkomu þar sem tilkynnt verður hver hlýtur kosningu íþróttamanns ársins, lið ársins og þjálfara ársins 2025. Á þessari hátíðarsamkomu er öllum þeim sem eru tilnefnir af sínum íþróttafélögum boðaðir og þeim veitt viðurkenningar en einnig fá krakkarnir okkar sem hafa verið tilnefnd til Hvatningarverðlauna UMSS sínar viðurkenningar.
    Meira
  • Þórólfur Óli, Dagur Þór formaður og Siggi Frosta. MYND AF FB-SÍÐU TINDASTÓLS

    Heiðursmenn í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 05.01.2026 kl. 08.58 oli@feykir.is
    Það var gott framtak hjá körfuknattleiksdeild Tindastóls á fyrsta leik nýs árs, sem fram fór á laugardagskvöld, að heiðra tvo einstaklinga sem hafa lagt mikið af mörkum til félagsins. Heiðursmennirnar voru Sigurður Frostason, sem er sjálfboðaliði ársins, og svo Þórólfur Óli Aadnegard sem er stuðningsmaður ársins.
    Meira
  • Arnar Björnsson sækir að körfu Valsmanna. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Valsmenn höfðu betur í rosalegum leik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.01.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is
    Körfuboltinn hrökk í gang að nýju í gærkvöldi en þá mættu Valsmenn til leiks í Síkinu en liðin hafa eldað grátt silfur síðustu tímabil. Fjórir fyrrum leikmenn Stólanna eru í herbúðum Vals; tvíburarnir Vegar og Orri sem komu reyndar ekki við sögu og síðan Callum Lawson og meistari Keyshawn Woods og þeir reyndust sínum fyrri félögum erfiðir því gestirnir höfðu betur í rosalegum leik sem var ansi sveiflukenndur. Lokatölur 99-108 eftir framlengingu.
    Meira

  • Tilkynnt um val á Íþróttamanni Tindastóls 2025 á morgun

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.01.2026 kl. 14.11 oli@feykir.is
    Tilkynnt verður um val á Íþróttamanni Tindastóls 2025 mánudaginn 5. janúar. Í tilkynningu frá aðalstjórn Umf. Tindastóls kemur fram að valið stendur á milli fimm framúrskarandi íþróttamanna sem eiga það sameiginlegt að hafa náð frábærum árangri á árinu og verið félaginu og samfélaginu til mikils sóma. Það eru aðilar í aðalstjórn Tindastóls og formenn deilda Tindastóls sem hafa rétt á að kjósa í valinu.
    Meira
Yfirlit frétta