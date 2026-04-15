Skagamenn í Kára lögðu Kormák/Hvöt í Lengjubikarnum
Lið Kormáks/Hvatar spilaði sinn síðasta leik í Lengjubkarnum síðastliðið föstudagskvöld og var leikið í Akraneshöllinni. Andstæðingurinn var lið Kára en liðin hafa eldað grátt silfur síðustu árin og alls konar dramatík dúkkað upp. Nú voru aftur á móti allir upp á sitt prúðasta, engin spjöld fóru á loft en mörkin urðu sex og gerðu heimamenn fjögur þeirra. Lokatölur því 4-2 og rétt eins og lið Tindastóls þá fóru Húnvetningar stigalausir í gegnum Lengjubikarinn.