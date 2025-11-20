Sofnar út frá tónlist öll kvöld | Íris Lilja
Íris Lilja Magnúsdóttir er önnur tveggja sem samdi lag sem valið var að taka þátt í Málæði fyrir Grunnskóla austan Vatna, er þetta í annað skipti sem skólinn er valinn til að fullvinna lag sem nemendur semja. Íris Lilja er 15 ára og býr á Kárastígnum á Hofsósi, dóttir Magnúsar Tómasar Gíslasonar og Margrétar Berglindar Einarsdóttur. Íris er miðjubarn, elstur er Gísli Þór Magnússon og yngst Steinunn Marín Magnúsdóttir. Lagið þeirra Aftur heim er nú komið út og hægt að hlusta á lagið á streymisveitu Spotify.