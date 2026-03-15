Stólarnir komu, sáu, rændu og rupluðu á Skaganum

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.03.2026 kl. 15.45 oli@feykir.is

Lið Tindastóls heimsótti lið ÍA á Akranesið í gærkvöldi en þetta var lokaleikurinn í 20. umferð Bónus deildar karla. Leikurinn var fjörugur en sigur var báðum liðum mikilvægur, Stólunum í baráttunni um gott sæti í úrslitakeppninni en Skagamenn eru að reyna að bjarga sér frá falli í 1. deild. Það mátti því búast við Skagamönnum baráttuglöðum og einbeittum en það má þó segja að þannig voru Skagamenn aðeins stilltir í um fimm mínútur í fyrsta leikhluta. Það dugði auðvitað skammt því Badmus og Basile voru í steiktu stuði fyrir Stólana sem unnu þægilegan sigur. Lokatölur 86-115.

  Lánleysi norðanliðanna í Lengjubikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.03.2026 kl. 15.03 oli@feykir.is
    Lið Kormáks/Hvatar og Tindastóls léku í Lengjubikarnum í gær og hvorugt liðið nældi í stig. Tindastólsmenn léku við lið Hattar á Egilsstöðum og máttu sætta sig við 2-1 tap en Húnvetningar fengu skell í Grafarvoginum þar sem heimamenn í Fjölni skoruðu tíu sinnum án þess að lið Kormáks/Hvatar næði að koma inn höggi.
    Meira
  Þórarinn Eymundsson spjallar við EiðfaxaTV að lokinni keppni. MYND AF FB-síðu Meistaradeildar KS.

    Tóti Eymunds tók fimmganginn í Meistaradeild KS

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.03.2026 kl. 12.15 oli@feykir.is
    Þriðja keppnisgrein í Meistaradeild KS í hestaíþróttum fór fram sl. föstudagskvöld í Svaðastaðahöllinni á Sauðárkróki. Í frétt á Facebook-síðu Meistaradeildarinnar segir að mörg góð, ung og upprennandi hross voru skráð til leiks ásamt örfáum reynsluboltum. Hofstorfan/550 var stigahæsta lið kvöldsins en leikar fóru þannig að Þórarinn Eymundsson (Hrímnir/Hestaklettur) bar sigur úr býtum en hann keppti á hinum þrautreynda Þráni frá Flagbjarnarholti.
    Meira
  Snjóflóðiið sem féll Sigflufjarðarmegin við Strákagöngin. MYND: INGVAR ERLINGSSON

    Ekkert ferðaveður á sunnudag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.03.2026 kl. 20.56 oli@feykir.is
    Það stytti loksins upp í gærkvöldi og veðrið hefur verið með ágætum á Norðurlandi vestra í dag. Það er hins vegar gul viðvörun á svæðinu frá því snemma í fyrramálið og fram á kvöld og hefur Lögreglan á Norðurlandi vestra einmitt vakið athygli á slæmri veðurspá. Spáð er norðaustan 13-20 m/sek og skafrenningi eða snjókomu á köflum.
    Meira

  • Byggðarráð hafnaði samhljóða drögum að samningi milli Sýndarveruleika og Vídeósports

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 14.03.2026 kl. 15.50 oli@feykir.is
    Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 12. mars síðastliðinn var fyrsta mál á dagskrá samstarf Skagafjarðar og Sýndarveruleika og fyrirkomulag rekstrar veitingastaðarins Gránu Bistro. Fyrir byggðarráði lágu drög að samningi milli Sýndarveruleika ehf. og Videosport ehf. um aðkomu hins síðari að rekstri þess fyrrnefnda að Aðalgötu 21a og 21b á Sauðárkróki en félögin höfðu óskað eftir að sveitarfélagið tæki afstöðu til samningsdraganna. Byggðarráð hafnaði samhljóða að veita samþykki fyrir þeim. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra út í málið.
    Meira
