Stólarnir komu, sáu, rændu og rupluðu á Skaganum
Lið Tindastóls heimsótti lið ÍA á Akranesið í gærkvöldi en þetta var lokaleikurinn í 20. umferð Bónus deildar karla. Leikurinn var fjörugur en sigur var báðum liðum mikilvægur, Stólunum í baráttunni um gott sæti í úrslitakeppninni en Skagamenn eru að reyna að bjarga sér frá falli í 1. deild. Það mátti því búast við Skagamönnum baráttuglöðum og einbeittum en það má þó segja að þannig voru Skagamenn aðeins stilltir í um fimm mínútur í fyrsta leikhluta. Það dugði auðvitað skammt því Badmus og Basile voru í steiktu stuði fyrir Stólana sem unnu þægilegan sigur. Lokatölur 86-115.