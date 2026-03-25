Heima er bezt
Síðastliðið sumar voru stutt myndbönd tekin upp í öllum sveitarfélögum á Norðurlandi vestra þar sem íbúar voru spurðir að því hvað þeim fyndist best við svæðið. Í frétt á síðu SSNV segir að hugmyndin hafi verið að beina athygli íbúa að jákvæðum þáttum þess að búa í landshlutanum og auka jákvæðni og bjartsýni en það er einmitt einn lykiláhersluþáttur Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 2025-2029.
„Í stuttu máli sagt má segja að útkoman hafi sýnt að íbúum þykir vænt um heimkynni sín og sjái augljósa kosti við búsetuval sitt,“ segir í fréttinni.
Það var Skotta Film sem vann myndböndin fyrir SSNV og verður þeim dreift á miðlum samtakanna, bæði heimasíðu og samfélagsmiðlum næstu vikurnar og er fólk hvatt til að fylgjast vel með..Er öllum viðmælendum færðar bestu þakkir fyrir þátttökuna.
