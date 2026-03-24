Sniglast á Írlandi – tækifæri í nýrri atvinnugrein á Norðurlandi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 24.03.2026 kl. 14.58 oli@feykir.is
Sniglarækt til skoðunar. MYND AF SSNV.IS
Sniglarækt til skoðunar. MYND AF SSNV.IS

Nú á dögunum stóð Eimur fyrir fræðsluferð til Írlands fyrir áhugasama aðila um tækifæri í sniglarækt. Í umfjöllun á síðu SSNV segir að fulltrúi samtakanna, Magnús Barðdal, hafi verið með í för til að kynna sér verkefnið og vera í stakk búinn til að styðja við áhugasama aðila með áætlunargerð og þróun verkefna ef vilji er til staðar að hefja slíka starfsemi á Norðurlandi.

„Hópurinn samanstóð af 15 þátttakendum og heimsótti sniglabúið Inis Escargot sem er í um klukkustundar fjarlægð frá Dublin. Ferðin stóð frá mánudegi til laugardags og gafst þátttakendum kostur á að dvelja á búinu í þrjá heila daga, taka þátt í daglegum störfum og kynnast öllum þáttum framleiðslunnar af fyrstu hendi.

Eigandi búsins, Peter Monaghan, tók vel á móti hópnum og fór ítarlega yfir starfsemina, allt frá ræktun og klakferli til uppskeru og vinnslu. Fram kom að framleiðsluferlið er skipulagt í skýrum stigum sem spanna allt árið, frá æxlun og eggjalögn yfir í uppeldi, fitun og uppskeru . Slík framleiðsla krefst stöðugs hita, mikils raka og góðs aðgengis að fóðri.

Peter hefur áður heimsótt Ísland og kynnt sér aðstæður hér á landi. Að hans mati eru þær einstaklega hagstæðar fyrir sniglarækt, sérstaklega vegna aðgengis að heitu vatni á lágu verði. Með því að nýta jarðhita er hægt að rækta snigla í stýrðu innanhússumhverfi allt árið um kring, sem dregur úr áhrifum veðurs og árstíðasveiflna og getur jafnvel gert kleift að tvöfalda uppskeru miðað við hefðbundna útirækt .

Í kynningu Eims kom einnig fram að tækifærin liggja ekki aðeins í framleiðslu sniglakjöts til manneldis heldur einnig í verðmætum hliðarafurðum. Þar má nefna sniglakavíar sem er lúxusvara, sniglaslím sem notað er í snyrtivörur og skeljarnar sem nýtast í landbúnaði . Þá eru sniglar taldir sjálfbær próteingjafi með lágt kolefnisspor og geta jafnvel nýtt lífrænan úrgang sem fóður.

Verkefnið fellur vel að áherslum Eims um bætta nýtingu auðlinda og sérstaklega nýtingu svokallaðs glatvarma, en á Norðurlandi vestra falla daglega til milljónir lítra af heitu vatni sem í dag fer að stórum hluta til spillis . Með sniglarækt væri hægt að umbreyta þessari vannýttu auðlind í verðmætasköpun og ný störf.

Fyrir bændur og aðra sem leita nýrra tekjumöguleika getur sniglarækt verið áhugaverður kostur. Starfsemin krefst tiltölulega lítils landrýmis en getur skapað fjölbreytt störf, allt frá smáum búum með fáum starfsmönnum upp í stærri rekstrareiningar með tugi starfa .

Ferðin til Írlands gaf þátttakendum skýra mynd af möguleikum sniglaræktar og sýndi að Ísland gæti haft sterka samkeppnisstöðu á þessu sviði. Næstu skref felast í frekari greiningu og stuðningi við þá aðila sem hafa áhuga á að stíga skrefið og byggja upp þessa nýju atvinnugrein á Norðurlandi.“

Heimild: SSNV.is

