„List á pappír“ sýning opnar á Blönduósi í apríl

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.03.2026 kl. 10.48 gunnhildur@feykir.is

Listunnendur og íbúar eru boðnir velkomnir á „List á pappír“, nýja og líflega sýningu sem dregur fram verk eftir listamenn af svæðinu. Sýningin fer fram í Hillebrandtshúsi í gamla bænum á Blönduósi dagana 10.–19. apríl 2026 og verður opin daglega frá kl. 16:00 til 18:00.

Sýningin varpar ljósi á fjölbreytileika og sköpunarkraft listamanna sem vinna með pappír og gefur gestum einstakt tækifæri til að kynnast bæði hefðbundnum og nútímalegum tjáningarformum í myndlist.

Opnun verður haldin 10. apríl þar sem boðið verður upp á léttar veitingar í notalegu umhverfi. Gestir eru hvattir til að mæta með fjölskyldu og vinum og taka þátt í að styðja við listalíf á svæðinu. Aðgangur er ókeypis en frjáls framlög eru vel þegin. Margir listamenn munu einnig selja verk sín á staðnum.

„List á pappír snýst um að færa fólk saman í gegnum list,“ segir skipuleggjandinn Morgan Bresko. „Við vonumst til að skapa vettvang þar sem listamenn á svæðinu geta deilt verkum sínum og þar sem samfélagið getur tengst, fengið innblástur og sýnt stuðning sinn.“

Fagnar listamönnum á svæðinu og skapandi tjáningu

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.03.2026 kl. 09.26 oli@feykir.is
    FermingarFeykir er kominn út og er á leið til áskrifenda þó það ferðalag taki reyndar mislangan tíma. Þeir sem hafa aðgang að rafrænni útgáfu geta nú þegar kíkt á blaðið sem er 28 blaðsíður. Meginefni blaðsins er að sjálfsögðu helgað fermingum og má meðal annars sjá stutt viðtöl við fermingarbörn, ný og eldri, við kíkjum á fermingartískuna og svo má finna í blaðinu hinn ómissandi lista yfir fermingarbörn ársins á Norðurlandi vestra.
    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 25.03.2026 kl. 08.48 oli@feykir.is
    Síðastliðið sumar voru stutt myndbönd tekin upp í öllum sveitarfélögum á Norðurlandi vestra þar sem íbúar voru spurðir að því hvað þeim fyndist best við svæðið. Í frétt á síðu SSNV segir að hugmyndin hafi verið að beina athygli íbúa að jákvæðum þáttum þess að búa í landshlutanum og auka jákvæðni og bjartsýni en það er einmitt einn lykiláhersluþáttur Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 2025-2029.
    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 25.03.2026 kl. 08.18 oli@feykir.is
    Sveitarstjórar eru framkvæmdastjórar sveitarfélaga. Sveitarstjóri getur verið einn af kjörnum fulltrúum í sveitarstjórn, en þarf ekki að vera það og þannig háttar einmitt til í öllum fjórum sveitarfélögunum á Norðurlandi vestra. Hlutverk sveitarstjóra er m.a. að hafa umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og framfylgja þeim ákvörðunum sem sveitarstjórn tekur. Feykir sendi nýverið spurningar á alla fjóra sveitarstjórana, Alexöndru á Skagaströnd, Pétur Bergþór í Húnabyggð, Sigfús Inga í Skagafirði og Unni Valborgu í Húnaþingi vestra. Vonandi verða heimtur góðar en Unnur Valborg varð fyrst til svara og hún byrjaði á að segja frá hver eru mikilvægustu verkefnin sem Húnaþing vestra hyggst vinna að á þessu ári.
    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 24.03.2026 kl. 16.06 oli@feykir.is
    Dregið hefur verið í 32 liða úrslitum Mjólkurbikarsins en bæði lið Tindastóls og Kormákur/Hvöt voru í pottinum góða. Bæði liðin fengu erfiða mótherja en þó heimaleiki en fyrst þurfa liðin þó að klára andstæðinga sína í 64 liða úrslitum og það gæti reynst þrautin þyngri.
