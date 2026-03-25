„List á pappír“ sýning opnar á Blönduósi í apríl
Listunnendur og íbúar eru boðnir velkomnir á „List á pappír“, nýja og líflega sýningu sem dregur fram verk eftir listamenn af svæðinu. Sýningin fer fram í Hillebrandtshúsi í gamla bænum á Blönduósi dagana 10.–19. apríl 2026 og verður opin daglega frá kl. 16:00 til 18:00.
Sýningin varpar ljósi á fjölbreytileika og sköpunarkraft listamanna sem vinna með pappír og gefur gestum einstakt tækifæri til að kynnast bæði hefðbundnum og nútímalegum tjáningarformum í myndlist.
Opnun verður haldin 10. apríl þar sem boðið verður upp á léttar veitingar í notalegu umhverfi. Gestir eru hvattir til að mæta með fjölskyldu og vinum og taka þátt í að styðja við listalíf á svæðinu. Aðgangur er ókeypis en frjáls framlög eru vel þegin. Margir listamenn munu einnig selja verk sín á staðnum.
„List á pappír snýst um að færa fólk saman í gegnum list,“ segir skipuleggjandinn Morgan Bresko. „Við vonumst til að skapa vettvang þar sem listamenn á svæðinu geta deilt verkum sínum og þar sem samfélagið getur tengst, fengið innblástur og sýnt stuðning sinn.“
Fagnar listamönnum á svæðinu og skapandi tjáningu