FermingarFeykir farinn í dreifingu
FermingarFeykir er kominn út og er á leið til áskrifenda þó það ferðalag taki reyndar mislangan tíma. Þeir sem hafa aðgang að rafrænni útgáfu geta nú þegar kíkt á blaðið sem er 28 blaðsíður. Meginefni blaðsins er að sjálfsögðu helgað fermingum og má meðal annars sjá stutt viðtöl við fermingarbörn, ný og eldri, við kíkjum á fermingartískuna og svo má finna í blaðinu hinn ómissandi lista yfir fermingarbörn ársins á Norðurlandi vestra.
Meginviðtal blaðsins er við sr. Gísla Gunnarsson vígslubiskup á Hólum, Emelía Íris sem er í aðalhlutverki í uppsetningu Leikhóps Húnaþings vestra á Addams fjölskyldunni svarar spurningum Feykis, matgæðingurinn Ásta Búa er í spjalli og Ævar Þór, sem nýverið fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bestu barnabók ársins, svarar Bók-haldinu.
Fimm dömur úr Varmahlíðarskóla fóru suður í starfskynningu og þær segja frá. Að sjálfsögðu er Palli Friðriks með stóra krossgátu og þá eru heldur betur tíðindi fyrir vísnavini því vísnaþáttur númer 900 frá Guðmundi Valtýssyni birtist í þessari viku.
Þess má geta að prestarnir okkar á Norðurlandi vestra voru okkur innan handar með öflun efnis og færum við þeim bestu þakkir..
Hægt verður að nálgast blaðið bráðlega í helstu verslunum á svæðinu og svo er að sjálfsögðu alltaf hægt að gerast áskrifandi.