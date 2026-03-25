FermingarFeykir farinn í dreifingu

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.03.2026 kl. 09.26 oli@feykir.is
FermingarFeykir er kominn út og er á leið til áskrifenda þó það ferðalag taki reyndar mislangan tíma. Þeir sem hafa aðgang að rafrænni útgáfu geta nú þegar kíkt á blaðið sem er 28 blaðsíður. Meginefni blaðsins er að sjálfsögðu helgað fermingum og má meðal annars sjá stutt viðtöl við fermingarbörn, ný og eldri, við kíkjum á fermingartískuna og svo má finna í blaðinu hinn ómissandi lista yfir fermingarbörn ársins á Norðurlandi vestra.

Meginviðtal blaðsins er við sr. Gísla Gunnarsson vígslubiskup á Hólum, Emelía Íris sem er í aðalhlutverki í uppsetningu Leikhóps Húnaþings vestra á Addams fjölskyldunni svarar spurningum Feykis, matgæðingurinn Ásta Búa er í spjalli og Ævar Þór, sem nýverið fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bestu barnabók ársins, svarar Bók-haldinu.

Fimm dömur úr Varmahlíðarskóla fóru suður í starfskynningu og þær segja frá. Að sjálfsögðu er Palli Friðriks með stóra krossgátu og þá eru heldur betur tíðindi fyrir vísnavini því vísnaþáttur númer 900 frá Guðmundi Valtýssyni birtist í þessari viku.

Þess má geta að prestarnir okkar á Norðurlandi vestra voru okkur innan handar með öflun efnis og færum við þeim bestu þakkir..

Hægt verður að nálgast blaðið bráðlega í helstu verslunum á svæðinu og svo er að sjálfsögðu alltaf hægt að gerast áskrifandi.

