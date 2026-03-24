Sóley Björk vínfræðingur mætir á Sauðá á fimmtudaginn
Sóley Björk Guðmundsdóttir vínfræðingur býr og starfar í Barselóna en gerir sér reglulega ferð til Íslands og alla leið heim á Sauðárkrók til að halda vínsmakkanir. Næsta smökkun fer fram á Sauðá á fimmtudaginn næstkomandi, 26. mars.
„Ég er svolítið allt í öllu; ég held vínsmakkanir, ég flyt inn vín, ég fer með fólk í göngutúra um mismunandi hverfi í Barselóna þar sem ég segi frá sögu og menningu borgarinnar, með stoppum í drykk og snarl. Ég er nefnilega bæði vínfræðingur og þjóðfræðingur og sökkti mér í sögu og menningu Katalóníu um leið og ég flutti þangað. Það að fólk sé til í að rölta með mér um Barselóna og hlusta á mig babla um tvö helstu áhugamálin mín, lífið gerist ekki mikið betra!“
Af hverju Barselóna? „Ég endaði í Barselóna fyrir hálfgerða tilviljun. Mig langaði að breyta til, setja sjálfri mér svolitla áskorun og búa í landi sem ég þekkti ekki vel til, sem yrði menningarlega allt öðruvísi en Ísland. Barselóna varð fyrir handahófskenndu vali en ég er svo glöð að ég endaði þar því þar er ekki bara ótrúlega gott og gaman að búa, það eru færri staðir betri til að vinna í víni!“
Öðruvísi landbúnaðarafurð og uppáhalds vínsvæði
„Ég þekki orðið fjöldann allan af framleiðendum víða um Katalóníu. Það er skemmtilegt að segja frá því að það er mér alltaf til framdráttar að þekkja til landbúnaðar, komandi úr Skagafirði, því vín er jú ekkert annað en landbúnaðarafurð. Þó það sé örlítill annar bragur á þessu og störfin önnur en maður á að venjast, þá eru þetta bændur þegar upp er staðið.“
„Það frábæra við Katalóníu er að þar er ekki þverfótað fyrir frábærum vínræktarhéruðum. Líklega hæsta hlutfall á Spáni. Katalónía er nefnilega ekki sérlega stór, hún er ekki nema þriðjungur af stærð Íslands, sem gerir magnið of gæðin sem þaðan koma sérstaklega glæsileg.
Þar má sérstaklega nefna Penedés sem liggur um hálftíma akstur frá Barselóna, þar sem megnið af öllu cava (spænskt freyðivín), er framleitt. Innan þess er enn smærra svæði sem færri þekkja, þaðan kemur corpinnat. Það er freyðivín í allra hæsta gæðaflokki, með enn hærri gæðakröfur á umhverfið, framleiðslu og hve lengi vínið er þroskað en kampavín. Aldeilis þess virði að heimsækja, eða leita uppi flöskur af því,“ segir Sóley.
„Annað svæði sem er í algjöru uppáhaldi hjá mér er Priorat. Það eru alltof fáir sem vita af því, það er ekki bara eitt besta vínhérað í Katalóníu, það er eitt af bestu vínhéruðum á Spáni og eitt af aðeins tveimur sem eru í hæsta gæðaflokki spænskra vínsvæða. Hitt er Rioja. Ástæðan fyrir því hve fáir þekkja það er líklega að framleiðslan og svæðið eru lítil. Í samanburði við Rioja, sem er rúmlega 30 sinnum stærra, er Priorat mun hrjóstugra og hver planta getur gefið af sér um fjórðung af því sem planta í Rioja getur almennt gefið af sér. Þetta er lykillinn að gæðunum. Þar sem hver planta fær svo takmarkaða næringu getur hún aðeins þroskað fáa klasa af vínberjum, allur krafturinn fer í fá ber sem verða mjög bragðmikil. Fyrir vikið er ekki til neitt sem heitir léttvægt vín frá Priorat, þau eru stór, kröftug og ekkert annað en frábær á bragðið!“
Sóley bætir við í lokin að það sé gaman að segja frá því að hún býður m.a. upp á smakk af bæði Corpinnat og Priorat í smökkuninni á Sauðá á fimmtudaginn.