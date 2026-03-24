Sóley Björk vínfræðingur mætir á Sauðá á fimmtudaginn

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 24.03.2026 kl. 10.02 oli@feykir.is
Sóley Björk vínfræðingur. AÐSENDAR MYNDIR
Sóley Björk vínfræðingur. AÐSENDAR MYNDIR

Sóley Björk Guðmundsdóttir vínfræðingur býr og starfar í Barselóna en gerir sér reglulega ferð til Íslands og alla leið heim á Sauðárkrók til að halda vínsmakkanir. Næsta smökkun fer fram á Sauðá á fimmtudaginn næstkomandi, 26. mars.

„Ég er svolítið allt í öllu; ég held vínsmakkanir, ég flyt inn vín, ég fer með fólk í göngutúra um mismunandi hverfi í Barselóna þar sem ég segi frá sögu og menningu borgarinnar, með stoppum í drykk og snarl. Ég er nefnilega bæði vínfræðingur og þjóðfræðingur og sökkti mér í sögu og menningu Katalóníu um leið og ég flutti þangað. Það að fólk sé til í að rölta með mér um Barselóna og hlusta á mig babla um tvö helstu áhugamálin mín, lífið gerist ekki mikið betra!“

Af hverju Barselóna? „Ég endaði í Barselóna fyrir hálfgerða tilviljun. Mig langaði að breyta til, setja sjálfri mér svolitla áskorun og búa í landi sem ég þekkti ekki vel til, sem yrði menningarlega allt öðruvísi en Ísland. Barselóna varð fyrir handahófskenndu vali en ég er svo glöð að ég endaði þar því þar er ekki bara ótrúlega gott og gaman að búa, það eru færri staðir betri til að vinna í víni!“

Öðruvísi landbúnaðarafurð og uppáhalds vínsvæði

„Ég þekki orðið fjöldann allan af framleiðendum víða um Katalóníu. Það er skemmtilegt að segja frá því að það er mér alltaf til framdráttar að þekkja til landbúnaðar, komandi úr Skagafirði, því vín er jú ekkert annað en landbúnaðarafurð. Þó það sé örlítill annar bragur á þessu og störfin önnur en maður á að venjast, þá eru þetta bændur þegar upp er staðið.“

„Það frábæra við Katalóníu er að þar er ekki þverfótað fyrir frábærum vínræktarhéruðum. Líklega hæsta hlutfall á Spáni. Katalónía er nefnilega ekki sérlega stór, hún er ekki nema þriðjungur af stærð Íslands, sem gerir magnið of gæðin sem þaðan koma sérstaklega glæsileg.

Þar má sérstaklega nefna Penedés sem liggur um hálftíma akstur frá Barselóna, þar sem megnið af öllu cava (spænskt freyðivín), er framleitt. Innan þess er enn smærra svæði sem færri þekkja, þaðan kemur corpinnat. Það er freyðivín í allra hæsta gæðaflokki, með enn hærri gæðakröfur á umhverfið, framleiðslu og hve lengi vínið er þroskað en kampavín. Aldeilis þess virði að heimsækja, eða leita uppi flöskur af því,“ segir Sóley.

„Annað svæði sem er í algjöru uppáhaldi hjá mér er Priorat. Það eru alltof fáir sem vita af því, það er ekki bara eitt besta vínhérað í Katalóníu, það er eitt af bestu vínhéruðum á Spáni og eitt af aðeins tveimur sem eru í hæsta gæðaflokki spænskra vínsvæða. Hitt er Rioja. Ástæðan fyrir því hve fáir þekkja það er líklega að framleiðslan og svæðið eru lítil. Í samanburði við Rioja, sem er rúmlega 30 sinnum stærra, er Priorat mun hrjóstugra og hver planta getur gefið af sér um fjórðung af því sem planta í Rioja getur almennt gefið af sér. Þetta er lykillinn að gæðunum. Þar sem hver planta fær svo takmarkaða næringu getur hún aðeins þroskað fáa klasa af vínberjum, allur krafturinn fer í fá ber sem verða mjög bragðmikil. Fyrir vikið er ekki til neitt sem heitir léttvægt vín frá Priorat, þau eru stór, kröftug og ekkert annað en frábær á bragðið!“

Sóley bætir við í lokin að það sé gaman að segja frá því að hún býður m.a. upp á smakk af bæði Corpinnat og Priorat í smökkuninni á Sauðá á fimmtudaginn.

  • Hér má sjá mynd af nýju græjunni. MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Sjálfsafgreiðsluvél tekin í notkun á bókasafninu

    feykir.is Skagafjörður 24.03.2026 kl. 11.00 gunnhildur@feykir.is
    Nýrri sjálfsafgreiðsluvél hefur nú verið komið fyrir á bókasafninu á Sauðárkróki. Um er að ræða nútímalega lausn sem auðveldar og flýtir fyrir afgreiðslu hjá safninu, frá þessu segir á vef Skagafjarðar. 
    Meira
  • Svona var færðin um kl. 9 í morgun skv. korti Vegagerðarinnar. SKJÁSKOT

    Öxnadalsheiði ófær vegna óveðurs

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 24.03.2026 kl. 09.12 oli@feykir.is
    Samkvæmt upplýsingum á umferðarsíðu Vegagerðarinnar er Öxnadalsheiðin ófær sem stendur vegna óveðurs en víðast hvar í nágrenni eða við Tröllaskagann gengur á með éljum og snjóþekja er á vegum í nágrenni Akureyrar. Sama gildir um veginn frá Sauðárkróki. til Hofsóss. Þjóðvegur 1 er ýmist greiðfær eða með hálkublettum.
    Meira
  • Samhentir Skagstrendingar sáttir við sinn leikskóla. MYND AF VEF BARNABÓLS

    100% ánægja með leikskólann Barnaból

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.03.2026 kl. 08.47 oli@feykir.is
    Heildaránægja foreldra sem eru með börn á leikskólanum Barnabóli á Skagaströnd mældist 100% í nýlegri könnun sem Skólapúlsinn framkvæmdi. Húnahornið segir frá því að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem ánægja með leikskólann mælist svona mikil en það gerðist líka árið 2024 og 2022.
    Meira
  • Berglind Þorsteinsdóttir safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga. Á neðri myndinni má sjá safnkost í köstum. AÐSENDAR MYNDIR

    Menningarhús og framtíð safna í Skagafirði – um hvað snýst málið í raun? | Berglind Þorsteinsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 23.03.2026 kl. 23.33 oli@feykir.is
    Þar sem heitar umræður hafa spunnist um byggingu menningarhúss í Skagafirði finn ég mig knúna til að greina frá því hvaða þýðingu þessi framkvæmd hefur fyrir starfsemi Byggðasafns Skagfirðinga. Þörf Byggðasafns Skagfirðinga fyrir varanlegt varðveislurými undir safnkostinn er grundvöllur áframhaldandi starfsemi safnsins. Um er að ræða framkvæmd sem á sér mjög langan aðdraganda. Kallað hefur verið eftir íbúakosningu vegna framkvæmdarinnar þar sem spurt er hvort Skagfirðingar vilji yfir höfuð menningarhús. Í ljósi þess sem er í húfi snýst spurningin í raun ekki um menningarhús – heldur þetta: Vilja Skagfirðingar tryggja framtíð safna í héraðinu?
    Meira
