Æfðu á Hofsósi fyrir afmælistónleika Gildrunnar í Hofi
Hljómsveitin Gildran fagnar nú um mundir 40 ára starfsafmæli með tónleikahaldi víða um land. Þeir hófu afmælishaldið með tónleikum í Háskólabíói á geysi velheppnuðum tónleikum og nú um liðna helgi tróðu þeir félagar upp í Hofi á Akureyri 21. mars nk. Feykir hafði veður af því að hljómsveitin hafi undirbúið þessa tónleika sína talsvert á Hofsósi og lék blaðamanni m.a. forvitni á að vita tilurð þess og ýmislegt annað um þessa landsþekktu og rótgrónu hljómsveit.