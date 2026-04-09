Svona er körfuboltinn
Lið Tindastóls féll úr leik í úrsitakeppnin Bónus deildar kvenna í körfubolta í gærkvöld eftir að lið Njarðvíkur stal sigrinum á lokasekúndunni. Víti sem fór óvart niður hjá liði Tindastóls skipti sköpum og Njarðvíkingar nýttu sér færið sem það, að leikurinn stöðvaðist þegar 1,2 sekúnda var eftir. gaf þeim. Úrslitin voru mikil vonbrigði fyrir Stólastúlkur, þjálfarateymið og stuðningsmenn liðsins. Feykir heyrði í Israel Martin þjálfara nú fyrir hádegi og byrjaði á að spyrja hvað sé hægt að segja eftir svona leik.