Það var messað í Fellskirkju
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 02.06.2026 kl. 14.35
Það er ekki á hverjum degi sem messað er í Fellskirkju í Slétthlíð í Skagafirði og má kannski segja að í dag geti það talist til tíðinda. Það var séra Karl V. Matthíasson sem var trúað fyrir að messa í Fellskirkju eins og hann kemst sjálfur að orði í Facebook-færslu en hann segir stundina hafa verið dásamlega með dásamlegu fólki. „Það er gott að elska og treysta. Svo var altarið líka skreytt með alvöru fallegum blómum,“ skrifar séra Karl.