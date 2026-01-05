Tilkynnt um valið á Íþróttamanni UMSS í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 05.01.2026 kl. 10.00 oli@feykir.is
Þetta íþróttafolk er tilnefnt í valinu á Íþróttamanni UMSS 2025. MYND AF NETINU
Þetta íþróttafolk er tilnefnt í valinu á Íþróttamanni UMSS 2025. MYND AF NETINU

Þann 5. janúar nk. mun Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS) og sveitarfélagið Skagafjörður halda okkar árlegu hátíðarsamkomu þar sem tilkynnt verður hver hlýtur kosningu íþróttamanns ársins, lið ársins og þjálfara ársins 2025. Á þessari hátíðarsamkomu er öllum þeim sem eru tilnefnir af sínum íþróttafélögum boðaðir og þeim veitt viðurkenningar en einnig fá krakkarnir okkar sem hafa verið tilnefnd til Hvatningarverðlauna UMSS sínar viðurkenningar.

Í ár eru sex íþróttamenn tilnefndir til Íþróttamanns ársins 2025. Það eru þau; Anna Karen Hjartardóttir golf í Golfklúbbi Skagafjarðar, David Bercedo knattspyrna UMF Tindastól, Emma Katrín Helgadóttir badminton UMF Tindastól, Freyr Hugi Herbergsson júdó UMF Tindastóll, Sigtryggur Arnar Björnsson körfuknattleikur í UMF Tindastól og Þórgunnur Þórarinsdóttir hestar Hestamannafélagið Skagfirðingur.

Þeir sem kjósa íþróttamenn, lið og þjálfara eru fimm aðilar í stjórn UMSS, þrír fulltrúar frá félags- og tómstundarnefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar, ritstjóri fréttablaðsins Feykis og forstöðumaður frístunda og íþróttamála í Skagafirði.

Kosið er um þrjú efstu sætin, fyrsta (1.) sæti gefur 10 stig, annað sæti (2.) gefur 7 stig og þriðja (3.) sæti gefur 5 stig.

Til þjálfara ársins er val um fimm tilnefningar; Annika Líf Maríudóttir Noack UMF Tindastóll júdódeild, Atli Freyr Rafnsson Golfklúbbur Skagafjarðar, Júlíus Helgi Bjarnason Pílukastfélag Skagafjarðar, Konráð Freyr Sigurðsson UMF Tindastóll knattspyrnudeild og Unnur Rún Sigurpálsdóttir Hestamannafélaginu Skagfirðing.

Í ár eru fjögur lið tilnefnd til lið ársins; lið Syðra Skörðugils (Hestamannafélagið Skagfirðingur), Karlasveit GSS (Golfklúbbur Skagafjarðar), meistaraflokkur kk. í knattspyrnu (UMF Tindastóll) og meistaraflokkur kk. í körfuknattleik (UMF Tindastóll).

Öllum aðildarfélögum og deildum innan UMSS er einnig heimilt að tilnefna einn pilt og eina stúlku sem hlýtur Hvatningarverðlaun UMSS. Tilnefningin skal veitt þeim íþróttamanni sem er áhugasamur, með góða ástundun, sýnir góða hegðun innan vallar sem utan, er góður félagi og telst vera góð fyrirmynd annarra unglinga.

Til Hvatningarverðlauna UMSS árið 2025 eru eftirtaldir sautján aðilar tilnefndir:

  1. Anna Lára Halldórsdóttir Ungmennafélagið Tindastóll Frjálsíþróttadeild
  2. Arnar Orrason Ungmennafélagið Neisti
  3. Auðunn Ármann Sindrason Ungmennafélagið Tindastóll Frjálsíþróttadeild
  4. Brynjar Morgan Brynjarsson Golfklúbbur Skagafjarðar
  5. Friðrik Henrý Árnason Pílukastfélag Skagafjarðar
  6. Friðrik Logi H. Knútsson Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
  7. Hallur Atli Helgason Ungmennafélagið Tindastóll Körfuknattleiksdeild
  8. Hrafney Lea Árnadóttir Ungmennafélagið Tindastóll Knattspyrnudeild
  9. Jóhanna María Grétarsdóttir Noack Ungmennafélagið Tindastóll Júdódeild
  10. María Hrönn Helgadóttir Ungmennafélagið Tindastóll Körfuknattleiksdeild
  11. Nína Júlía Þórðardóttir Pílukastfélag Skagafjarðar
  12. Sigríður Elva Elvarsdóttir Hestamannafélagið Skagfirðingur
  13. Sigrún Sóllilja Eyþórsdóttir Hestamannafélagið Skagfirðingur
  14. Sigrún Sunna Reynisdóttir Hestamannafélagið Skagfirðingur
  15. Sigurbjörg Inga Sigfúsdóttir Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
  16. Styrmir Snær Rúnarsson Ungmennafélagið Tindastóll Knattspyrnudeild
  17. Víkingur Týr Thorlacius Ungmennafélagið Tindastóll Badmintondeild

Hátíðarsamkoman Íþróttamaður ársins 2025 mun fara fram 5.janúar í Félagsheimilinu Ljósheimum kl. 20:00.

Á hátíðarsamkomunni verður einnig veittar viðurkenningar fyrir landsliðsfólk UMSS og styrkir úr Afrekssjóði UMSS, auk þess mun Ungmennafélagið Tindastóll tilkynna Íþróttamann Tindastóls 2025.

/Fréttatilkynning

Til baka

Fleiri fréttir

  • Þórólfur Óli, Dagur Þór formaður og Siggi Frosta. MYND AF FB-SÍÐU TINDASTÓLS

    Heiðursmenn í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 05.01.2026 kl. 08.58 oli@feykir.is
    Það var gott framtak hjá körfuknattleiksdeild Tindastóls á fyrsta leik nýs árs, sem fram fór á laugardagskvöld, að heiðra tvo einstaklinga sem hafa lagt mikið af mörkum til félagsins. Heiðursmennirnar voru Sigurður Frostason, sem er sjálfboðaliði ársins, og svo Þórólfur Óli Aadnegard sem er stuðningsmaður ársins.
    Meira
  • Arnar Björnsson sækir að körfu Valsmanna. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Valsmenn höfðu betur í rosalegum leik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.01.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is
    Körfuboltinn hrökk í gang að nýju í gærkvöldi en þá mættu Valsmenn til leiks í Síkinu en liðin hafa eldað grátt silfur síðustu tímabil. Fjórir fyrrum leikmenn Stólanna eru í herbúðum Vals; tvíburarnir Vegar og Orri sem komu reyndar ekki við sögu og síðan Callum Lawson og meistari Keyshawn Woods og þeir reyndust sínum fyrri félögum erfiðir því gestirnir höfðu betur í rosalegum leik sem var ansi sveiflukenndur. Lokatölur 99-108 eftir framlengingu.
    Meira

  • Tilkynnt um val á Íþróttamanni Tindastóls 2025 á morgun

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.01.2026 kl. 14.11 oli@feykir.is
    Tilkynnt verður um val á Íþróttamanni Tindastóls 2025 mánudaginn 5. janúar. Í tilkynningu frá aðalstjórn Umf. Tindastóls kemur fram að valið stendur á milli fimm framúrskarandi íþróttamanna sem eiga það sameiginlegt að hafa náð frábærum árangri á árinu og verið félaginu og samfélaginu til mikils sóma. Það eru aðilar í aðalstjórn Tindastóls og formenn deilda Tindastóls sem hafa rétt á að kjósa í valinu.
    Meira
  • Orðuhafar á Bessastöðum. MYND FORSETI.IS

    Sirrí sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 02.01.2026 kl. 15.15 gunnhildur@feykir.is
    Forseti Íslands sæmdi fjórtán Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í gær 1. janúar.  Ein af þessum fjórtán sem sæmd var heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu var Sigríður Sigurðardóttir (Sirrí á Ökrum) fyrrverandi safnstjóri, fyrir framlag til varðveislu torfbæja og annarra menningarminja.
    Meira
Yfirlit frétta