Tindastólsmenn lögðu ÍR í fjörugum og spennandi fyrsta leik
Úrslitakeppnin í Bónus deild karla í körfunni er farin af stað og í gærkvöldi lauk fyrstu umferðinni. Það er fátt sem jafnast á við dramatíkina og tilþrifin í körfunni og þessi árstími einmitt í uppáhaldi hjá mörgum vegna þess. Lið Tindastóls og ÍR hófu sitt einvígi í Síkinu í gærkvöldi og var boðið upp á frábæran leik; mikinn hraða, spennu og frábæra stemningu í Síkinu en hátt í 900 manns sóttu leikinn. ÍR-liðið gaf hvergi eftir en varð á endanum að sætta sig við tap því Stólarnir reyndust sterkari. Lokatölur 108-99 og Tindastólsmenn leiða því einvígið 1-0.