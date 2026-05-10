X26 | Eyþór Fannar skipar 1. sæti L-listans í Skagafirði
„Nafn mitt er Eyþór Fannar Sveinsson, 38 ára fjölskyldufaðir búsettur á Sauðárkróki. Eiginkona mín er Jónína Róbertsdóttir og eigum við saman tvö börn. Ég ólst upp á Sauðárkróki hjá foreldrum og tveimur systkinum, en ættir mínar má rekja víðsvegar um Skagafjörð. Móðir mín er frá Ásbyrgi í Hofsósi og faðir minn frá Eyhildarholti í Hegranesi.“ Það er Eyþór Fannar sem skipar efsta sæti Byggðalistans í Skagafirði og hann svarar spurningum Feykis.
Ég hef í gegn um tíðina haft mikinn áhuga á byggingariðnaði og hef menntað mig vel á því sviði sem húsasmiður og rafvirki, en síðar sem byggingafræðingur og rafiðnfræðingur, ásamt kennslufræðum. Í dag starfa ég sem Sölu- og markaðsstjóri hjá Steinull hf. ásamt því að kenna Húsasmíði í hlutastarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Við hjónin rekum svo í sameiningu fyrirtæki, sem hefur skapað atvinnu fyrir hana og fleiri starfsmenn.
Það sem ég brenn fyrir eru byggða-, skipulags- og menntamál, af öðrum málefnum ólöstuðum. Mikilvægi þess að leyfa sér framtíðar hugsun er undirstaða þess að stuðla að uppbyggingu og efla samfélagið. Ef við innleiðum hana í störf okkar verðum við betur tilbúin til að takast á við áskoranir sem á vegi okkar verða. Skýr stefna til 30 ára um hvernig við viljum að byggð þróist, íbúum fjölgi, þjónusta aukist og atvinnulíf eflist getur sjálfkrafa sameinað Skagafjörð að ná slíkum markmiðum. Styrkur heildarinnar er mestur ef við virðum mikilvægi og þarfir allra í samfélaginu og hjálpumst að við að lyfta okkur á þann stað sem Skagafjörður á skilið að vera.
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Grunnþjónustan er ávallt í fyrsta sæti. Við þurfum að bæta stöðu fjölskyldna sem ekki komast á vinnumarkað til að afla tekna fyrir heimili sín vegna manneklu á leikskólum. Við þurfum að bæta stöðu barna sem ekki hafa fengið viðunandi aðstöðu til íþróttaiðkunar. Einnig þurfum við að bæta aðstöðu tónlistarskóla til að halda einkennum Skagafjarðar á lofti, að eiga framúrskarandi tónlistarfólk. Við þurfum að auka virðingu fyrir eldra fólkinu okkar og koma til móts við þarfir þeirra í húsnæðis- og þjónustumálum. Við þurfum að bæta starfsánægju starfsfólks okkar og draga úr áhættu á veikindum vegna ofálags. Það er mikilvægt að starfsfólk finni að störf þeirra séu metin, hlustað sé á það í virku samráði og skilningur sé fyrir breyttum starfsaðstæðum.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Skagafjörður í heild sinni er ein perla og margir staðir sem koma til greina í þessu tali. Hins vegar langar mig að minnast á gönguferð sem ég fór eitt sinn yfir miðju Hegranes, frá vitanum í norðri að félagsheimilinu í suðri. Þar eru vötn og náttúra í felum sem koma skemmtilega á óvart, sérstaklega í bland við útsýnið um allan fjörð.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Mikilvægt er að allar grunnstoðir samfélagsins séu í stakk búnar til að taka á móti fólki á öllum aldri um allt hérað. Húsnæðismál, lóðaframboð, skólarnir okkar, íþróttaaðstaða. Fólk þarf að finna fyrir því að það sé velkomið og við sem sveitarfélag verðum að vera tilbúin að opna fyrir þeim dyrnar svo fólk geti aðlagast samfélaginu sem best. Það er líka mikilvægur þáttur að bjóða góðar aðstæður til að byggja upp fjölbreytta starfsemi fyrir þróun samfélagsins. Við þurfum einnig að hlúa að öðrum innviðum, sérstaklega hvað útivist, menningu og aðrar tómstundir varðar. Þannig veitum við ungu fólki tækifæri til að njóta þessa að búa í Skagafirði og móta samfélagið með okkur öllum til framtíðar.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Öll málefni grunnstoða verða sett á oddinn því við verðum að koma til móts við þær barnafjölskyldur sem fá ekki pláss fyrir börn sín á leikskólum. Við verðum að reisa íþróttaaðstöðu á Hofsósi og undirbúa næstu skref fyrir fjölnota viðbyggingu við íþróttahús á Sauðárkróki. Endurbætur á grunnskólanum í Varmahlíð eru nauðsynlegar og sinna þarf viðhaldsvinnu við skólabyggingar almennt.
Sækja til okkar fólk með lægri álagningu á fasteignir og lágmörkun á lóðagjöldum til að hvetja til frekari uppbyggingar. Lóðir eiga að vera lagervara því umhverfi mannvirkjagerðar býður ekki upp á óþarfa biðtíma. Mynda heildarstefnu í skipulagsmálum um allan Skagafjörð með áætlanir næstu skrefa í deiliskipulagsvinnu. Samþykkt aðalskipulag er til ársins 2040 en við þurfum stefnu til næstu 30 - 50 ára sem sýnir markmiðin í uppbyggingu um allan fjörð.
Framkvæmdir verða að vera vel undirbúnar því fljótfærni og illa undirbúin hönnun kostar og því er eðlilegt að vanda til verka. Að ráða inn fagaðili með byggingartækni menntun til að rýna hönnun og stýra framkvæmdum er nauðsynlegt skref til að verja hagsmuni sveitarfélagsins, bæði við nýframkvæmdir og viðhaldsvinnu. Með því geta sparast fjárhæðir sem nýta má í önnur verkefni.“
Skín við sólu Skagafjörður
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Byggðalistinn samanstendur af fólki víðsvegar úr Skagafirði og hefur því víða sýn á málefni sveitarfélagsins. Fólkið okkar er öflugt og með reynslu sem nýtist vel til góðra verka. Það sem við eigum sameiginlegt er að vera drífandi og brenna fyrir málefnin. Við viljum skynsama forgangsröðun og láta grunnþjónustuna vera í fyrirrúmi. Við teljum mikilvægt að lækka álögur á íbúa Skagafjarðar þá einna helst í álagningu fasteignagjalda, einnig teljum við mikil tækifæri felast í endurskoðun á fyrirkomulagi sorphirðu. Leiðarljós okkar er að taka upplýstar ákvarðanir byggðar á gögnum og forsendum og kynna okkur málin vel.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Fyrsta lag sem kemur í hugan byrjar á orðunum Skín við sólu Skagafjörður og heitir einfaldlega Skagafjörður. Þetta lag hef ég sungið með söngbræðrum mínum í Heimi nokkuð oft á liðnum árum. Virðulegt lag fyrir virðulegan Skagafjörð.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég var ungur að árum þegar ég ferðaðist um allt héraðið með föður mínum og heimsótti mjólkurhús hjá bændum. Pabbi keyrði mjólkurbílinn í mörg ár en það þótti mér spennandi starf á þeim tíma. Félagslegi þátturinn var töluvert meiri í starfinu í þá daga, stoppað á bæjum í kaffi og heimsmálin rædd við heimilisfólkið. Mér tókst hins vegar aldrei að prufa starf mjólkurbílstjórans þar sem áhugasviðið færðist í átt að byggingageiranum þegar árin liðu.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Elsta minningin mín er úr leikskóla, nánar tiltekið Glaðheimum. Frá brekkubruni niður af hólnum með nokkrum félögum.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ef ég ætla að slaka á þarf ég helst að kveikja á sjónvarpinu og setja á eitthvað sem tekur mig úr sambandi við hversdagsleikann. Ég myndi segja ósatt ef ég segðist vera með áfengan drykk á kantinum því ég er mjög lélegur við slíka iðju án tilefnis. Ég næði mér í eina Coke dós,“ segir Eyþór að lokum.