Að tryggja þjónustu sem virkar | Ásdís Adda Ólafsdóttir skrifar
Það er laugardagsmorgun þegar þessi pistill er ritaður, einn af mínum uppáhaldstímum vikunnar, þegar ég get sest niður í rólegheitum með kaffibolla áður en dagurinn fer á fullt. Vinkonur dóttur minnar í næsta húsi voru rétt í þessu að banka til að fá hana út að leika.
Kannski er ég að verða aðeins eldri og farin að meta litlu hlutina enn betur, en ég er ótrúlega þakklát fyrir líf mitt og búsetu mína hér í Húnabyggð. Hér finnst mér gott að búa og ala upp börnin mín.
Við tölum mikið um það í samfélaginu að okkur þurfi að fjölga og því er ég sammála. Atvinnulíf og húsnæðisframboð spila þar stórt hlutverk, en það er líka annað sem ég tel skipta ekki síður máli þegar kemur að því að gera samfélag aðlaðandi og eftirsóknarvert - sterk sýn og skýrar áherslur á yngstu og elstu íbúa samfélagsins.
Það er mikið talað um það í íslensku samfélagi að við lifum lengur og fleiri eldri borgarar búi heima sem lengst. Það er í sjálfu sér afar jákvæð þróun, en við megum ekki sofna á verðinum. Samhliða þessari þróun verðum við að tryggja að þjónustan þróist líka og mæti raunverulegum þörfum fólks. Við þurfum að grípa einstaklinga og fjölskyldur þeirra þegar aðstæður breytast og nýjar áskoranir gera vart við sig.
Þar gegnir dagþjónusta lykilhlutverki fyrir þá sem þurfa á slíkum stuðningi að halda. Með öflugri dagþjónustu er hægt að veita heildstæða aðstoð, efla félagsleg tengsl og draga úr einangrun, auk þess að stuðla að aukinni virkni, sjálfstæði og bættum lífsgæðum.
Dagþjónustan er ekki aðeins mikilvæg fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir aðstandendur sem oft bera mikla ábyrgð í daglegu lífi. Með markvissum stuðningi má létta á álagi, auka öryggi og jafnframt draga úr þörf fyrir umfangsmeiri úrræði síðar meir.
Hér í sveitarfélaginu er þessi þörf þegar orðin sýnileg og við höfum ekki efni á að bíða lengur með að bregðast við. Eldri íbúum fjölgar, fleiri búa heima lengur og álag á aðstandendur eykst samhliða. Það kallar á skýrar aðgerðir núna, þessi þjónusta þolir ekki bið, hún er nauðsynleg fjárfesting í fólki, fjölskyldum og framtíð samfélagsins.
En dagþjónusta er ekki eina verkefnið sem brýnt er að ráðast í þegar kemur að þjónustu við eldri íbúa í Húnabyggð. Annað mikilvægt verkefni sem stendur okkur fyrir dyrum er að skilgreina akstursþjónustu aldraðra með skýrum og aðgengilegum hætti.
Þjónustan er vissulega til staðar í sveitarfélaginu, en reglur um hana hafa ekki verið gefnar opinberlega út með skýrum hætti. Afleiðingin er sú að upplýsingar um réttindi notenda, umfang þjónustunnar og hvernig hægt er að sækja um hana eru ekki nægilega aðgengilegar.
Það er mikilvægt að eldri íbúar og aðstandendur þeirra geti treyst því að upplýsingar um þjónustu séu skýrar, gagnsæjar og aðgengilegar. Þjónusta sem fólk veit ekki hvernig á að nálgast nýtist síður þeim sem mest þurfa á henni að halda.
Ég trúi að þegar heildin er skoðuð þyki flestum gott að búa í Húnabyggð. En til að svo verði áfram verðum við að tryggja að samfélagið þróist í takt við þarfir fólks á öllum æviskeiðum. Þjónusta við eldri borgara er þar lykilatriði - og hún þolir ekki bið. Með skýrri sýn og raunverulegum aðgerðum tryggjum við öryggi, reisn og góð lífsgæði.
Ég hef hér fjallað um stöðu og þjónustu við eldri kynslóðina, en ef við ætlum að byggja aðlaðandi samfélag til framtíðar verðum við jafnframt að huga að yngstu íbúunum. Það er efni í annan pistil.
Tryggjum íbúum okkar þjónustu sem virkar.
Ásdís Adda Ólafsdóttir
skipat 5. sæti á lista Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð