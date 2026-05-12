Íbúum fækkar í öllum sveitarfélögum á Norðurlandi vestra
Íbúum Húnavatnssýslna hefur fækkað um 15 á tímabilinu 25. desember 2025 til 1. maí 2026. Fækkunin skiptist jafnt á milli sveitarfélaganna þriggja, eða um fimm íbúa í hverju sveitarfélagi. Íbúafjöldi í Húnaþingi vestra var þann 1. maí síðastliðinn 1.255, í Húnabyggð var hann 1.377 og á Skagaströnd 461. Samtals voru íbúar í Húnavatnssýslunum tveimur 3.093 talsins þann 1. maí. Í Skagafirði fækkaði íbúum um tólf. Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaði því um 27 á tímabilinu og voru þann 1. maí 7.588 talsins, samanborið við 7.615 1. desember 2025.