Hráefni úr héraði í heimsklassa | Jón Dan skrifar

Jón Dan skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.
Skagafjörður er öflugasta og eitt mikilvægasta svæði landsins þegar kemur að matvælaframleiðslu. Hér er öflugur landbúnaður, fjölbreytt matvælavinnsla og sterk tenging við daglegt starf í eldhúsum, svo sem í mötuneytum og veitingahúsum. Fyrir matreiðslumenn skiptir þessi tenging miklu máli.

Við finnum vel fyrir því á Sauðá þar sem við höfum orðið meira og meira vör við að fólki finnst það spennandi að fá hráefni úr héraði. Fólk er ánægt að heyra að osturinn komi frá KS, fiskurinn frá FISK Seafood, grænmeti frá Laugarmýri og Breiðagerði, spírur frá Ísponica og ýmsar gæðavörur frá smáframleiðendum eins og Brikihlíð og Brúnastöðum svo dæmi séu tekin.

Landbúnaður er burðarás hér í Skagafirði og felur í sér m.a. mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt, nautgriparækt og ylrækt auk þess sem hér er öflugur sjávarútvegur. Þessi hráefni eru grunnurinn að mörgum máltíðum sem eldaðar eru daglega í eldhúsum. Til dæmis er lambakjöt, stórgripakjöt, fiskur, mjólk og grænmeti grunnurinn að matargerð með áherslu á næringu, gæði og fjölbreytni.

Í starfi matreiðslumanns er mikilvægt að kunna að vinna með þetta hráefni á hagkvæman og faglegan hátt. Það felur í sér að nýta sem mest af hráefninu, draga úr sóun og tryggja góða meðferð og geymslu. Þekking á uppruna hráefnisins hjálpar til við að bæta matseðla og auka gæði þjónustunnar og fagmennsku.

Tækifæri til að auka framboð og efla störf og tengingu við menntastofnanir í Skagafirði eru mörg, eins og til dæmis með tengingu við FNV og Háskólann á Hólum í því að auka framboð á námi tengdu rannsóknum og þróun í matvælaframleiðslu. Fyrir störf í eldhúsum skiptir þessi menntun miklu máli. Þar þarf að elda fyrir stóran hóp fólks, oft með mismunandi þarfir, og tryggja að matur sé bæði hollur og bragðgóður. Í framtíðinni er líklegt að tengsl milli matvælaframleiðslu og eldhúsa verði enn meiri. Með auknum áhuga á matvælum úr héraði, góðri menntun og reynslu í eldhúsi er hægt að þróa spennandi matseðla sem bjóða upp á einstaka upplifun.

Þegar við ferðumst erlendis er alltaf sérstakt að fá ferskt hráefni af svæðinu og oftast ekki hægt að bjóða sömu rétti neins staðar annars staðar. Það eru gríðarlega spennandi tækifæri fyrir Skagafjörð í því að efla og þróa matvælaframleiðslu með aukinni samvinnu við menntastofnanir og aðila í ferðaþjónustu. Skagafjörður með sínar einstöku náttúruperlur í bland við heimsklassa hráefni eldað af sérfræðingum úr héraði er pakki sem ferðaskrifstofur um allan heim munu slást um að selja ef við grípum tækifærin og vinnum með þau.

