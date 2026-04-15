Áfram Vísnakeppni

feykir.is Hr. Hundfúll 15.04.2026 kl. 10.06 oli@feykir.is
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
 

Það er ekki sjálfgefið að finna fólk til að sinna starfinu. Það liggur töluverð vinna á bak við keppnishaldið; það þarf t.d. að finna fólk sem er tilbúið að setja saman fyrriparta og botna, auglýsa keppnina og kynna, halda utan um þær tillögur sem berast, fara yfir þær með dómnefnd (sem þarf að finna fólk í), velja vinningshafa og kynna úrslit við setningu Sæluvikunnar og er þá sennilega ekki allt upptalið.

En það væri gjörsamlega hundfúlt ef þessi keppni lognast út af. Vísnavinir þurfa því að rísa upp og bjarga málum – það eru engir aðrir að fara að gera það...

