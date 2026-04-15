Áfram Vísnakeppni
Það er ekki sjálfgefið að finna fólk til að sinna starfinu. Það liggur töluverð vinna á bak við keppnishaldið; það þarf t.d. að finna fólk sem er tilbúið að setja saman fyrriparta og botna, auglýsa keppnina og kynna, halda utan um þær tillögur sem berast, fara yfir þær með dómnefnd (sem þarf að finna fólk í), velja vinningshafa og kynna úrslit við setningu Sæluvikunnar og er þá sennilega ekki allt upptalið.
En það væri gjörsamlega hundfúlt ef þessi keppni lognast út af. Vísnavinir þurfa því að rísa upp og bjarga málum – það eru engir aðrir að fara að gera það...