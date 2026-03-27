Auðveldum kynslóðaskipti bænda | Lilja Rafney skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 10.00
Lilja Rafney Magnúsdóttir. MYND AÐSEND
Lilja Rafney Magnúsdóttir. MYND AÐSEND

Búnaðarþing var sett síðast liðinn mánudag. Þingmönnum var boðið á setningu þingsins sem ég þáði ásamt mörgum öðrum þingmönnum. Okkur gafst einnig tækifæri til að hitta bændur í framhaldinu í góðu spjalli um hvað þeim er efst í huga og hvernig þeir sjá framtíðina.

Nýliðun í greininni er bændum ofarlega í huga. Meðalaldur bænda er hár og því mikilvægt að styðja við kynslóðaskipti í greininni með sem farsælustum hætti fyrir bæði bændur og þjóðarbúið.

Ríkissjóður á yfir 400 jarðir. Þar af fara Ríkiseignir með umsýslu á rúmlega 300 jörðum. Ríflega 100 ábúðarsamningar eru í gildi vegna bújarða.

Það er umhugsunar- og úrlausnarefni hvað verður um þessar jarðir þegar viðkomandi bændur hætta búskap sökum aldurs eða breyttra aðstæðna. Er möguleiki á að einhver afkomandi eða annar þriðji aðili sé tilbúinn að taka við jörðinni? Eða verður jörðinni skilað til Ríkiseigna fyrir einhverjar greiðslur fyrir ræktunina.

Ríkiseignir gætu auðvitað við þessar aðstæður auglýst eftir nýjum ábúenda á jörð sem væri að fara úr ábúð. Nýr ábúandi tæki þá við jörðinni í fullum rekstri með vélum, bústofni og ræktun. Slíkt fyrirkomulag gæti verið tilvalið tækifæri fyrir ungt fólk sem vill hefja búskap. Þannig væri stutt við nýliðun innan bændastéttarinnar.

Ríkiseignir gætu einnig boðið nýjum bændum upp á hagstæð lán þegar þeir taka við ríkisjörðum í fullum rekstri. Það myndi auðvelda þeim að kaupa vélar og bústofn af fyrri ábúendum sem þeir hafa fjárfest í ásamt ræktunar á landi í gegnum árin.

Fréttir berast af því að Ríkiseignir geri kynslóðaskipti erfiðari á bújörðum með því að banna til dæmis nýbyggingar sem fela í sér nútíma búskapahætti, nema með því skilyrði að ríkið þurfi ekki að kaupa þær byggingar þegar búskap er hætt á jörðinni. Einnig eru sett þau skilyrði þegar ríkisjörð er seld að takmarkað landrými fylgi húsakostum. Ríkiseignir dragi þannig úr mögulegri nýliðun innan bændastéttarinnar.

Bændur og öflugur landbúnaður eru þjóðinni mikilvæg á svo marga vegu. Ekki bara til að tryggja matvælaöryggi og búsetu í sveitum landsins. Bændur eru líka góðir landverðir í sjálfbærri landnýtingu náttúruauðlinda okkar.

Það er mikilvægt er að ríkið sýni gott fordæmi svo stuðla megi að kynslóðaskiptum til sveita. Það má gera með auknum nýsköpunarstyrkjum og hagstæðum lánum til framkvæmda, nýsköpunar og nýliðunar. Fjárfesting í stuðningi við öflugan landbúnað til framtíðar er þjóðarhagur jafnt fyrir bændur og neytendur.

Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður Flokks fólksins

 

 

 

    Síðasta umferðin í Bónus deild karla fór fram í gærkvöldi. Lið Tindastóls hélt suður strax á miðvikudag þar sem veðurspáin var hin versta fyrir gærdaginn og þeir mættu klárir í slaginn á Meistaravelli Vesturbæinga þar sem lið KR beið þeirra. Úr varð hörkuleikur, hraður, skemmtilegur og spennandi en það fór svo að lokum að Stólarnir höfðu betur og gulltryggðu þannig annað sætið í deildinni. Lokatölur 99-101.
    Læknar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fjölmenntu á Siglufjörð helgina 21. og 22. mars en þar var haldin æfing fyrir lækna í bráðainngripum í dreifbýli.  Æfingin fór fram undir handleiðslu bráðalækna frá Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðstæður á landsbyggðinni geta verið krefjandi og eins og síðustu dagar hafa sýnt þá geta veður og færð haft áhrif á flutning milli svæða.
    Karlakórinn Heimir stefnir suður á bóginn um helgina. Þeir Heimismenn eru ýmsu vanir á ferðalögum sínum um landið að vetrarlagi, en nú er hins vegar svo komið að vegna veðurviðvarana hafa þeir ákveðið að aflýsa tónleikum áttu að vera á Akranesi í kvöld.
    Það var ekki laust við að allmargir velunnarar Hóla í Hjaltadal hrykkju í kút þegar kvisaðist út að ríkisstjórnin hefði heimilað sölu á ýmsum eignum á Hólastað. Í þeim tillögum eru skólahúsið, skólastjórabústaðurinn, búshúsið og fleiri byggingar sem ásamt kirkjunni, hafa verið táknmyndir Hólastaðar í heila öld, fyrirmyndir listaverka sem prýða stofur heimila um allt land. Ástæðan er m.a. talin sú að kostnaður við að bjarga þeim eftir mygluskemmdir sé svo mikill að viðbættum rökum um að skólahúsið henti ekki lengur sem kennslu og skrifstofuhús sk.nýjustu kröfum. Alllengi hefur mátt sjá í hvað stefndi með þessar byggingar og umhverfi og í raun átakanlegt hve ríkið hefur sofið á verðinum og það ekki í fyrsta skipti þegar Hólar eiga í hlut. Helgasti staður landsins á eftir Þingvöllum, vagga kirkju, mennta og menningarsögu landsins, fyrrum höfuðstaður Norðurlands sem reistur var síðast úr rústum fyrir rúmum fjörutíu árum og fékk m.a. umhverfisverðlaun Skagafjarðar 2007. Að það sé ekki meiri metnaður til staðar er sorglegt og niðurlægingin alger þegar bjóða á upp helstu kennileiti staðarins eins og niðursetning á vistabandsárunum. Það virðist vera eins konar lenska hjá hinu opinbera að kosta miklu til nýframkvæmda og í raun á stundum allt of miklu vegna óráðsíu en láta svo eðlilegt og reglubundið viðhald bíða þar til allt er komið á eindaga. Ljósi punkturinn er biskupshús, dómkirkjan og Auðunarstofa sem vígslubiskup hefur undir sínum verndarvæng ásamt nánasta umhverfi og hlúir vel að.
