Aukin verðmætasköpun - aukin velferð | Magnús Barðdal skrifar
Sveitarstjórnarkosningar eru spennandi tímamót þar sem íbúar fá tækifæri til að horfa fram á veginn og móta framtíð samfélagsins. Í Skagafirði blasa við fjölmörg tækifæri og full ástæða er til að vera bjartsýn á komandi kjörtímabil.
Reynslan sýnir að þau sveitarfélög sem ná bestum árangri hafa skýra sýn og raunhæfa áætlun um hvernig þau ætla að byggja upp samfélagið. Í kosningabaráttu er gjarnan rætt um loforð og áherslumál en oft vill þó gleymast það sem mestu máli skiptir, hvernig við aukum verðmætasköpun, fjölgum störfum og eflum atvinnulífið.
Forsenda aukinnar velferðar er aukin verðmætasköpun.
Skagafjörður er öflugasta matvælaframleiðsluhérað landsins. Hér skapast verðmæti dag hvern í landbúnaði og sjávarútvegi, og innviðir og þjónusta á því sviði eru í fremstu röð. Þessa sérstöðu eigum við að nýta enn betur, laða að fyrirtæki og verkefni sem tengjast matvælaframleiðslu, efla núverandi fyrirtæki og byggja þannig upp enn öflugra atvinnulíf.
Við búum einnig við sterkt menntaumhverfi. Framhaldsskólinn þjónar stórum og fjölbreyttum hópi nemenda og Háskólinn á Hólum, í samvinnu við Háskóla Íslands, vinnur að frekari uppbyggingu náms á svæðinu. Þessir innviðir skapa einstakt tækifæri til nýsköpunar, rannsókna og fjölgunar starfa sem styrkja atvinnulífið á svæðinu.
Hlutverk sveitarfélagsins er lykilatriði. Það þarf að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnulífs, styðja við ný verkefni og laða að fyrirtæki sem vilja starfa í hjarta matvælaframleiðslu á Íslandi, í nánu samstarfi við öflugt skólasamfélag.
Stækkun Sauðárkrókshafnar er mikilvægt skref í þeirri vegferð og mun styrkja stoðir atvinnulífsins enn frekar. Á sama tíma eru virkjunarkostir í héraðinu eitt af okkar stærstu hagsmunamálum. Með ábyrgri samvinnu við stjórnvöld og íbúa getum við hraðað uppbyggingu og opnað ný tækifæri til verðmætasköpunar.
Sveitarfélagið þarf að hafa skýra sýn, tryggja framboð lóða fyrir atvinnustarfsemi og íbúabyggð og byggja upp innviði sem styðja við vöxt þar á meðal leikskóla og aðra grunnþjónustu. Þetta er heildstætt verkefni sem krefst markvissrar stefnu.
Við í Sjálfstæðisflokknum höfum metnað til að halda áfram góðum rekstri sveitarfélagsins á sama tíma og við sækjum fram og gerum Skagafjörð skemmtilegri og enn betri stað til að búa á og njóta samveru með fjölskyldu og vinum með öflugu atvinnulífi, fjölbreyttu húsnæði fyrir ólíkar þarfir, blómlegu menningarlífi, góðri aðstöðu til íþróttaiðkunar og fleiri tækifærum fyrir íbúa til að koma saman og njóta lífsins.
Tækifærin eru til staðar. Nú snýst það um að hafa skýra sýn og þor til að sækja þau.
Magnús Barðdal Reynisson
Fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði