Breyting á fundarstað
Sameiginlegir fundir framboðanna í Skagafirði hafa verið í gangi síðustu daga. Búnir eru fundir í Miðgarði við góða aðsókn og í gærkvöldi var fundað í Höfðaborg á Hofsósi og var fullt út úr dyrum. Umræður hafa þótt góðar og málefnalegar. Síðasti fundurinn sem hafði verið auglýstur á Kaffi Krók á morgun, fimmtudag kl: 20 hefur verið fluttur í Ljósheima á sama tíma. Fundarstjóri hefur verið Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir. Sem sagt. Ljósheimar á morgun kl: 20.00. Króksarar eru hvattir til að mæta vel. /hmj