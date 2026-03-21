D-listi Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnabyggð

1. Guðmundur Haukur Jakobsson, Blönduósi – forseti sveitarstjórnar, framkvæmdastjóri & pípulagnameistari
2. Zophonías Ari Lárusson, Blönduósi – framkvæmdastjóri & húsasmíðameistari
3. Kolbrún Ágústa Guðnadóttir, Mánaskál – sérfræðingur & viðskiptafræðingur
4. Sævar Björgvinsson, Blönduósi – verslunarstjóri
5. Ragnhildur Haraldsdóttir, Steinholti – lögregluvarðstjóri & varaformaður byggðaráðs
6. Atli Einarsson, Blönduósi – framkvæmdastjóri & lögfræðingur
7. Arnrún Bára Finnsdóttir, Blönduósi – framkvæmdastjóri & varamaður í sveitarstjórn
8. Magnús Sigurjónsson, Syðri-Brekku – bóndi & skrifstofumaður
9. Anton Haraldsson, Blönduósi – leiðbeinandi & rafvirki
10. Friðrún Fanný Guðmundsdóttir, Bergsstöðum – dýralæknir
11. Freyja Dís Jóhannsdóttir, Kambakoti – innheimtufulltrúi & laganemi
12. Kristófer Kristjánsson, Köldukinn – viðhaldsstjóri & rafvirki
13. Höskuldur Sveinn Björnsson, Blönduósi – framkvæmdastjóri & vélvirki
14. Anna Margrét Jónsdóttir, Sölvabakka – bóndi
15. Ásdís Ýr Arnardóttir, Blönduósi – sérfræðingur og sveitarstjórnarfulltrúi
16. Jón Árni Magnússon, Steinnesi – bóndi
17. Linda Björk Ævarsdóttir, Steinnýjarstöðum – bóndi & danskennari
18. Magnús Rúnar Sigurðsson, Blönduósi – fyrrverandi bóndi