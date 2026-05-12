Ertu búinn að kjósa Fornverkaskólann?
Fornverkaskólinn í Skagafirði hlaut nýverið Evrópsku minjaverndarverðlaunin sem eru virtustu verðlaun Evrópu í þessum flokki. Almenningur gefst kostur á að kjósa sitt uppáhaldsverkefni með netkosningu í „Public Choice Award“ en sigurvegari hennar fær 10.000 evrur í verðlaun. Feykir og Byggðasafn Skagfirðinga minna á að í dag er síðasti dagurinn til að kjósa Fornverkaskólann í þessari kosningu.
Þá skal minnt á að Alþjóðlegi safnadagurinn verður haldinn hátíðlegur í Glaumbæ þann 18. maí næstkomandi. Þemað árið 2026 er „Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi“. Á tímum sundrungar, skautunar og ójafns aðgengis að þekkingu og menningu gegna söfn lykilhlutverki í að endurbyggja tengsl þvert á kynslóðir, samfélagshópa og landamæri. Þannig stuðla þau að samtali, skilningi, þátttöku og friði innan samfélaga og á heimsvísu.
Í tilefni dagsins, þann 18. maí næstkomandi, verður frítt á safnið kl. 16:00 -18:00 og boðið upp á leiðsagnir og safnabingó.
Þá mun nýr matseðill í Áshúsi líta dagsins ljós, auk þess sem nú er hægt að gæða sér á göróttari drykkjum á kaffihúsinu.