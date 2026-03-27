Eyþór Fannar skipar oddvitasætið hjá Byggðalistanum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 13.20 gunnhildur@feykir.is
MYND AÐSEND
Eyþór Fannar Sveinsson, byggingafræðingur og kennari, skipar oddvitasætið hjá Byggðalistanum í Skagafirði fyrir sveitastjórnarkosningarnar í vor. Fram kemur í tilkynningu frá Byggðalistanum að flokkurinn sé fyrst framboða til að kynna málefni sín en málefnin er hægt að skoða á Facebook-síðu listans.

Byggðalistinn er óháð framboð sem bauð fyrst fram til sveitarstjórnarkosninga 2018 og hlaut þá tvo sveitarstjórnarfulltrúa eða 20,6% atkvæða. 2022 fékk Byggðalistinn einnig tvo sveitarstjórnarfulltrúa en jók fylgi sitt upp í 24,7% og er næststærsti flokkurinn í sveitarstjórn þó að Byggðalistinn hafi alltaf verið í minnihluta.

Framboðslistinn er þannig skipaður:

1. Eyþór Fannar Sveinsson, byggingafræðingur og kennari

2. Jóhanna Ey Harðardóttir, fatahönnuður og fyrirtækjaeigandi

3. Sveinn Úlfarsson, bóndi og sveitarstjórnarfulltrúi

4. Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, garðyrkjufræðingur

5. Ingvar Daði Jóhannsson, húsasmíðameistari

6. Bryndís Rut Haraldsdóttir, húsasmiður

7. Davíð Logi Jónsson, bóndi

8. Guðrún Sonja Birgisdóttir, fyrirtækjaeigandi

9. Harpa Katrín Halldórsdóttir, starfsmaður á öldrunarheimili

10. Jóhanna S. Björnsdóttir, fyrrverandi bókari

11. Jón Einar Kjartansson, bóndi

12. Ólafur Bjarni Haraldsson, sjómaður

13. Þórunn Eyjólfsdóttir, íþróttakennari og bóndi

14. Jón Sigurjónsson, matráður og bóndi

15. Sigurjón Leifsson, lagermaður

16. Dragica Glisovic, matráður

17. Vignir Nói Sveinsson, smiður og háskólanemi

18. Agnar H. Gunnarsson, bóndi og fyrrverandi oddviti Akrahrepps

