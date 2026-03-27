Eyþór Fannar skipar oddvitasætið hjá Byggðalistanum
Eyþór Fannar Sveinsson, byggingafræðingur og kennari, skipar oddvitasætið hjá Byggðalistanum í Skagafirði fyrir sveitastjórnarkosningarnar í vor. Fram kemur í tilkynningu frá Byggðalistanum að flokkurinn sé fyrst framboða til að kynna málefni sín en málefnin er hægt að skoða á Facebook-síðu listans.
Byggðalistinn er óháð framboð sem bauð fyrst fram til sveitarstjórnarkosninga 2018 og hlaut þá tvo sveitarstjórnarfulltrúa eða 20,6% atkvæða. 2022 fékk Byggðalistinn einnig tvo sveitarstjórnarfulltrúa en jók fylgi sitt upp í 24,7% og er næststærsti flokkurinn í sveitarstjórn þó að Byggðalistinn hafi alltaf verið í minnihluta.
Framboðslistinn er þannig skipaður:
1. Eyþór Fannar Sveinsson, byggingafræðingur og kennari
2. Jóhanna Ey Harðardóttir, fatahönnuður og fyrirtækjaeigandi
3. Sveinn Úlfarsson, bóndi og sveitarstjórnarfulltrúi
4. Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, garðyrkjufræðingur
5. Ingvar Daði Jóhannsson, húsasmíðameistari
6. Bryndís Rut Haraldsdóttir, húsasmiður
7. Davíð Logi Jónsson, bóndi
8. Guðrún Sonja Birgisdóttir, fyrirtækjaeigandi
9. Harpa Katrín Halldórsdóttir, starfsmaður á öldrunarheimili
10. Jóhanna S. Björnsdóttir, fyrrverandi bókari
11. Jón Einar Kjartansson, bóndi
12. Ólafur Bjarni Haraldsson, sjómaður
13. Þórunn Eyjólfsdóttir, íþróttakennari og bóndi
14. Jón Sigurjónsson, matráður og bóndi
15. Sigurjón Leifsson, lagermaður
16. Dragica Glisovic, matráður
17. Vignir Nói Sveinsson, smiður og háskólanemi
18. Agnar H. Gunnarsson, bóndi og fyrrverandi oddviti Akrahrepps