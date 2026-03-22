Fjallabyggð vill að Alþingi tryggi framgang samgönguáætlunar
Sem betur fer hefur veðráttan verið okkur hliðholl í vetur og sjaldan gert stór veður. Engu að síður hefur Siglufjarðarvegur lokast nokkuð oft vegna snjóflóða og snjóflóðahættu. Nú síðustu vikur hefur veðrið þó minnt rækilega á sig og snjóflóð fallið bæði við Strákagöng og í Ólafsjarðarmúla sem hefur jafnvel gert það að verkum að íbúar Siglufjarðar og Ólafsfjarðar hafa verið innilokaðir. Af þessum sökum hefur sveitarstjórn Fjallabyggðar sent frá sér ályktun sem var send þingmönnum Norðausturkjördæmis, þingmönnum Norðvesturkjördæmis, Innviðaráðherra og ráðuneytum oddvita ríkisstjórnarflokka á Alþingi og þeir beðnir að tryggja framgang fyrirliggjandi samgönguáætlunar á Alþingi.