Formaðurinn á eldi gegn Fjallabyggð
Tindastólsmenn héldu norður á Akureyri þar sem lið KF beið þeirra undir ljósunum á Akureyrarvelli. Um var að ræða leik í 1. umferð Mjólkurbikarsins sem var heimaleikur Tindastóls en völlurinn á Króknum var ekki talinn nothæfur sökum bleytu þó það hafi reyndar komið Tindastólsmönnum á óvart sem töldu standið á vellinum fínt á leikdegi skv. heimildum Feykis. Stólarnir léku við hvurn sinn fingur á Akureyri í staðinn og fóru með sigur af hólmi, 3-1, og mæta annað hvort Dalvík/Reyni eða Magna í 2. umferð 27. mars.