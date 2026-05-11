Frá krabbameinsfélagi Skagafjarðar | Dalla Þórðardóttir skrifar
Krabbameinsfélag Skagafjarðar verður sextugt í ár. Félagið var stofnað 12. júní árið 1966.
Tildrög þess voru þau, eins og greinir frá í fundargerð að; ,, … erindreki K. Í fór þess á leit við héraðslækninn á Sauðárkróki að kvenfélögin í Skagafirði efndu til fræðslufundar um krabbamein.” Sá fundur var haldinn í Héðinsminni og gengu 47 manns í félagið.
Krabbameinsfélög víðar um land voru stofnuð á svipuðum tíma og var stofnun þeirra liður í því að efla heilsuvernd. Á meðal þess, sem félagið setti sér að vinna að , var að fræða almenning í ræðu og riti og með kvikmyndum um helstu byrjunareinkenni krabbameins, að stuðla að aukinni menntun lækna í greiningu og meðferð krabbameins, og að stuðla að útvegun og kaupum á fullkomnustu lækningatækjum á hverjum tíma, og beita sér fyrir því að nægt sjúkrarými væri til fyrir krabbameinssjúklinga.
Krabbameinsfélögin, með Krabbameinsfélag Íslands í fararbroddi, sinna enn fræðslustarfi, þótt í breyttri mynd sé, en í boði er úrval námskeiða og fyrirlestra , staðbundið eða í streymi. Þá er boðið upp á einstaklingsviðtöl við faglært fólk.
Í upphafi setti Krabbameinsfélag Skagafjarðar sér það að hjálpa krabbameinssjúklingum að fá fullkomnustu sjúkrameðferð, sem völ er á, innanlands eða utan-. Á áranna rás hefur Krabbameinsfélag Skagafjarðar notið dyggilegs stuðnings íbúa héraðsins við að ná fram markmiðum sínum. Börn í skólum fjarðarins hafa hlaupið áheitahlaup og félög , samtök og fyrirtæki minnast félagsins, og styrkja það fjárhagslega, enda er það svo, að krabbameinin snerta nær allar fjölskyldur á einhverjum tíma.
Krabbameinsfélagið hefur boðið krabbameinsgreindum og aðstandendum til helgardvala með fræðslu og samveru, haldið málþing og tekið þátt í viðburðum í mars og október, sem kenndir hafa verið við bláa og bleika litinn, svo nokkuð sé nefnt. Þá býðst krabbameinsgreindum að sækja sálfræðiþjónustu hjá starfsmanni félagsins. Veigamikill þáttur í starfinu er að styrkja krabbameinsgreinda og aðstandendur til að sækja sér lækningu , en eðli málsins samkvæmt verður það aldrei tíundað.
Bæði hefur fólk verið styrkt fjárhagslega til þess að gista í íbúðum Krabbameinsfélags Íslands í Reykjavík og á sjúkrahóteli , eftir að það tók til starfa. Félagið hefur tekið þátt í því að kaupa lækningatæki og að búa sjúklingum og aðstandendum þægilega aðstöðu á HSN á Akureyri. Krabbameinsfélagið hefur einnig, með styrk félagsmanna og hollvina, bætt aðstöðuna í heimabyggð. Á HSN á Sauðárkróki, og í raun á HS fyrir sameininguna á Norðurlandi, hefur félagið fengið mikinn styrk til þess að búa vel að sjúklingum og aðstandendum.
Félagar í Krabbameinsfélagi Skagafjarðar eru nú rúmlega 320.
Starfsmaður er María Reykdal.
Í stjórn félagsins eru nú: Dalla Þórðardóttir, Þorsteinn Þorsteinsson, Þuríður María Jónsdóttir, Sara R . Valdimarsdóttir og Hrönn Jónsdóttir.
Dalla Þórðardóttir.