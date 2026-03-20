Framboðslisti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð samþykktur
feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 20.03.2026 kl. 09.03
Í gærkvöldi var samþykktur glæsilegur framboðslisti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð. Oddviti listans er Grímur Rúnar Lárusson, lögfræðingur og sveitarstjórnarfulltrúi og í öðru sæti er Jenný Lind Gunnarsdóttir, sérkennslustjóri og tengiliður farsældar.
Listinn var samþykktur á félagsfundi og í kjölfarið var opnuð kosningaskrifstofa framboðsins á Norðurlandsvegi 4, Blönduósi.
„Ég er afar stoltur af frábæra fólkinu á listanum okkar; þetta er hópur sem sameinar reynslu, metnað og einlægan vilja til að vinna fyrir allt samfélagið. Traustið sem frambjóðendur sýna mér skiptir mig miklu máli, og það er heiður að fá að leiða svona öflugt og samstillt lið. Ég hlakka til að takast á við verkefnin fram undan með þessum hópi sem er tilbúinn að leggja sig fram af heilindum og ábyrgð,” segir Grímur Rúnar.
Lista Framsóknar og annarra framfarasinna skipa:
1. Grímur Rúnar Lárusson
2. Jenný Lind Gunnarsdóttir
3. Helgi Páll Gíslason
4. Ágústa Rós Ingibjörnsdóttir
5. Ásdís Adda Ólafsdóttir
6. Morgan Bresko
7. Agnar Logi Eiríksson
8. Bryndís Sigurðardóttir
9. Sigurður Bjarni Aadnegard
10. Elín Ósk Gísladóttir
11. Guðmann Valdimarsson
12. Arnar Freyr Ómarsson
13. Þórdís Eva Einarsdóttir
14. Gunnar Ingi Jósepsson
15. Arnór Guðjónsson
16. Björn Ívar Jónsson
17. Magnús Ólafsson
18. Auðunn Steinn Sigurðsson