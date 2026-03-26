Framsókn vill ráðast í uppbyggingu íþróttamannvirkja á Sauðárkróki
Framboðslisti Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar vinnur nú markvisst að mótun stefnu næsta kjörtímabils. Eitt af forgangsmálum listans verður að hefja nauðsynlega uppbyggingu íþróttamannvirkja norðan við núverandi íþróttahús á Sauðárkróki.
Áformin fela í sér byggingu á fjölnota íþróttahúsi, svo kallað hálft hús, einangrað og upphitað með aðstöðu til m.a. knattspyrnuiðkunar og aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir. Telur listinn að með því sé unnt að bæta hreyfiaðstöðu fyrir unga sem aldna, létta verulega á þéttsetnu núverandi íþróttahúsi og auka tímafjölda þeirra greina sem stunda æfingar og keppni.
Húsið yrði tengt við núverandi íþróttahús með tveggja hæða tengibyggingu þar sem horft verður til þess að bæta við búningsklefum og öðrum rýmum sem tilheyra íþróttastarfi, auk bættrar aðstöðu fyrir starfsstöð Tónlistarskóla Skagafjarðar á Sauðárkróki og meira rýmis fyrir frístund barna.
Komist Framsóknarflokkurinn í meirihluta á næsta kjörtímabili verður strax í upphafi nýs kjörtímabils settur á laggirnar starfshópur sem mótar betur tillöguna, skoðar þá bæði heppilega stærð og útfærir betur skipulag húsanna og framkvæmdartíma. Mikilvægt er að einnig sé horft til framtíðar með frekari stækkun í huga.
Með hliðsjón af sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og áframhaldandi góðum rekstri telur hópurinn raunhæft að framkvæmdir á fyrsta áfanga hefjist í kjölfar undirbúningsvinnu og hönnunar að tveimur árum loknum, eða árið 2028. Fram að því verður næsta stóra skref í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Skagafirði bygging á nýju íþróttahúsi á Hofsósi, í samræmi við samþykkt byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi og fjárhagsáætlun Skagafjarðar, en allar forsendur eru fyrir að það hús verði risið áður en fyrsta skóflustunga að nýju fjölnota húsi verður tekin á Sauðárkróki.
/Framboðslisti Framsóknar í Skagafirði