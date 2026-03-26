Framsókn vill ráðast í uppbyggingu íþróttamannvirkja á Sauðárkróki

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 26.03.2026 kl. 08.31
Séð yfir hluta íþróttasvæðisins á Sauðárkróki.
Framboðslisti Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar vinnur nú markvisst að mótun stefnu næsta kjörtímabils. Eitt af forgangsmálum listans verður að hefja nauðsynlega uppbyggingu íþróttamannvirkja norðan við núverandi íþróttahús á Sauðárkróki.

Áformin fela í sér byggingu á fjölnota íþróttahúsi, svo kallað hálft hús, einangrað og upphitað með aðstöðu til m.a. knattspyrnuiðkunar og aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir. Telur listinn að með því sé unnt að bæta hreyfiaðstöðu fyrir unga sem aldna, létta verulega á þéttsetnu núverandi íþróttahúsi og auka tímafjölda þeirra greina sem stunda æfingar og keppni.

Húsið yrði tengt við núverandi íþróttahús með tveggja hæða tengibyggingu þar sem horft verður til þess að bæta við búningsklefum og öðrum rýmum sem tilheyra íþróttastarfi, auk bættrar aðstöðu fyrir starfsstöð Tónlistarskóla Skagafjarðar á Sauðárkróki og meira rýmis fyrir frístund barna.

Komist Framsóknarflokkurinn í meirihluta á næsta kjörtímabili verður strax í upphafi nýs kjörtímabils settur á laggirnar starfshópur sem mótar betur tillöguna, skoðar þá bæði heppilega stærð og útfærir betur skipulag húsanna og framkvæmdartíma. Mikilvægt er að einnig sé horft til framtíðar með frekari stækkun í huga.

Með hliðsjón af sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og áframhaldandi góðum rekstri telur hópurinn raunhæft að framkvæmdir á fyrsta áfanga hefjist í kjölfar undirbúningsvinnu og hönnunar að tveimur árum loknum, eða árið 2028. Fram að því verður næsta stóra skref í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Skagafirði bygging á nýju íþróttahúsi á Hofsósi, í samræmi við samþykkt byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi og fjárhagsáætlun Skagafjarðar, en allar forsendur eru fyrir að það hús verði risið áður en fyrsta skóflustunga að nýju fjölnota húsi verður tekin á Sauðárkróki.

/Framboðslisti Framsóknar í Skagafirði

 

Fleiri fréttir

  • Viðvaranir dagsins. SKJÁSKOT

    Vonskuveður í dag og á morgun

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 26.03.2026 kl. 08.59 oli@feykir.is
    Það er spáð vonskuveðri á landinu í dag en raunar er reiknað með að versta veðrið verði á höfuðborgarsvæðinu og sunnanlands. Hér á Norðurlandi vestra er gul veðurviðvörun frá því um kl. 10 og stendur hún til kl. 16 í dag. „Austan og suðaustan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil. Einnig má búast við snjókomu og skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður,“ segir í viðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra.
    Meira
  • Maddie og Marta voru í stuði í kvöld en þær toppuðu flesta tölfræðiþætti í Bónus deildinni í vetur eins og lesa má um í fréttinni. MYND AF VEF TINDASTÓLS

    Stólastúlkur nældu í sjöunda sætið í Bónus deildinni

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 25.03.2026 kl. 22.02 oli@feykir.is
    Stólastúlkur tóku á móti liði Hamars/Þórs í lokaumferð Bónus deildar kvenna í Síkinu í kvöld. Lið Tindastóls hefur vaxið eftir því sem á tímabilið hefur liðið og það sýndi sig því stelpurnar okkar sigldu fram úr gestunum í upphafi síðari hálfleik og því gátu þær sunnlensku ekki svarað. Lokatölur voru 90-68 og með sigrinum lyftu Stólastúlkur sér upp fyrir lið Stjörnunnar og enduðu í sjöunda sæti deildarinnar.
    Meira
  • Gildran að nýloknum frábærum tónleikum í Háskólabíói. MYNDIR AÐSENDAR

    Æfðu á Hofsósi fyrir afmælistónleika Gildrunnar í Hofi

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 25.03.2026 kl. 12.56 oli@feykir.is
    Hljómsveitin Gildran fagnar nú um mundir 40 ára starfsafmæli með tónleikahaldi víða um land. Þeir hófu afmælishaldið með tónleikum í Háskólabíói á geysi velheppnuðum tónleikum og nú um liðna helgi tróðu þeir félagar upp í Hofi á Akureyri 21. mars nk. Feykir hafði veður af því að hljómsveitin hafi undirbúið þessa tónleika sína talsvert á Hofsósi og lék blaðamanni m.a. forvitni á að vita tilurð þess og ýmislegt annað um þessa landsþekktu og rótgrónu hljómsveit.
    Meira

  • „List á pappír“ sýning opnar á Blönduósi í apríl

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.03.2026 kl. 10.48 gunnhildur@feykir.is
    Listunnendur og íbúar eru boðnir velkomnir á „List á pappír“, nýja og líflega sýningu sem dregur fram verk eftir listamenn af svæðinu. Sýningin fer fram í Hillebrandtshúsi í gamla bænum á Blönduósi dagana 10.–19. apríl 2026 og verður opin daglega frá kl. 16:00 til 18:00.
    Meira
Yfirlit frétta